Tin liên quan Lập hồ sơ di tích Căn cứ Khu 10 đề nghị xếp hạng di tích quốc gia

Từ năm 1955 đến 1975, Căn cứ địa cách mạng Khu 10 là nơi các cơ quan đầu não của tỉnh đứng chân. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ cha ông, đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, đồng thời khôi phục rừng và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái trong Khu di tích. Đến tháng 5-2018, công trình hoàn thành, trở thành “địa chỉ đỏ” để cán bộ và các tầng lớp nhân dân về học tập; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của thế hệ cha anh.

Nhiều năm làm công tác quản lý tại Khu di tích, ông Nguyễn Công Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kbang-cho biết: Mỗi năm, có gần 1.000 đoàn khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu, trồng cây lưu niệm. Nhiều cơ quan, hội, đoàn thể còn hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tặng những suất quà thiết yếu, giúp đỡ, động viên bà con vùng căn cứ còn nhiều khó khăn.

Đó là sự tri ân, bởi trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, người dân nơi đây đã không tiếc công, tiếc của đóng góp cho cách mạng, che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ, góp phần đưa cuộc kháng chiến của quân và dân tỉnh Gia Lai đến ngày toàn thắng. “Những ngày tháng 3 lịch sử, Khu di tích tấp nập các đoàn công tác của tỉnh, các địa phương, hội, đoàn thể về dâng hương, dâng hoa”-ông Hòa nói.

Đầu tháng 3 năm nay, Huyện Đoàn Đak Pơ tổ chức cho 17 cán bộ, đoàn viên, thanh niên ưu tú về nguồn; tham quan Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1962-1975) tại làng Tăng Lăng, xã Krong. Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tập trung tại nhà trưng bày, xem các hình ảnh, tư liệu, sách viết về Khu 10.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị An Khê (14/3/1948-14/3/2023), chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2023), vừa qua, Thị ủy An Khê đã tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy đến tham quan một số di tích lịch sử trên địa bàn huyện Kbang.

Chị Võ Thị Hồng Thắm-Chánh Văn phòng Thị ủy An Khê-xúc động kể: “Những công trình ghi công tại Khu di tích xây dựng khang trang, bề thế. Lán trại làm việc được tái hiện khá chân thực, cộng thêm lời giới thiệu của hướng dẫn viên giúp tôi hiểu rõ hơn các thế hệ ông cha phải chịu bao nhiêu gian khổ, hy sinh để đất nước hòa bình, thống nhất, phát triển ổn định như hôm nay”.

Theo ông Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Thị ủy An Khê: Hành trình về nguồn nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thị xã và của tỉnh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; tri ân thế hệ đi trước đã có công xây dựng An Khê phát triển như ngày hôm nay; đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả của thế hệ đi trước để cùng chung tay xây dựng An Khê ngày càng văn minh, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc.

“Với những hoạt động thiết thực, bổ ích, hành trình về các “địa chỉ đỏ” tiếp tục được thị xã quan tâm, phát động. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.