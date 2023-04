Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà-Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XI sẽ được tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố đăng ký tổ chức thực hiện từ ngày 1-6 đến 31-7-2023 nhằm tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), dự kiến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu trong toàn quốc.

Chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Các địa phương tham gia “Hành trình Đỏ” lần thứ XI năm 2023 gồm có: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đak Lak, Đak Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh; Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Trong đó, 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 11 kỳ “Hành trình Đỏ” là Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Trong 10 năm qua (2013-2022), “Hành trình Đỏ” đã được tổ chức tại 58 tỉnh/thành phố và tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Hè trên phạm vi toàn quốc.

Riêng Gia Lai, qua 7 năm triển khai chương trình “Hành trình Đỏ” từ năm 2016-2022 đã tiếp nhận được 10.845 đơn vị máu, góp phần vào công tác cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế tỉnh.

Năm 2023, Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện, trong đó có chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới.