Hải Phòng: Bắt giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu giả làm sừng bò nuôi

(GLO)- Người đàn ông ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak mang can xăng khoảng 5 lít tìm đến vợ cũ và châm lửa đốt. Hậu quả khiến cả 2 bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

(GLO)- Ngày 1-2, Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Viết Tiến (SN 1998, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Tiến là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

(GLO)- Chiều 1-2, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.