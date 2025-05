Hà Nội xếp 11/15 thành phố được yêu thích nhất thế giới

(GLO)- Thủ đô Hà Nội của Việt Nam lại thêm một lần nữa khẳng định tên tuổi trên bản đồ du lịch thế giới khi xếp vị trí thứ 11 trong 15 thành phố được yêu thích nhất toàn cầu do Tạp chí Time Out (Anh) công bố.

Đứng ở vị trí thứ 11, Hà Nội được biết đến không chỉ là thủ đô của đất nước mà còn bởi bề dày của ngàn năm văn hiến, của chiều sâu văn hóa, ẩm thực. Hồ Gươm, Hồ Tây, cầu Thê Húc, 36 phố phường, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, làng gốm Bát Tràng… là những nơi mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Hà Nội. Ngoài ra, ẩm thực cũng là nét riêng, làm thành dấu ấn khó phai trong lòng du khách với bún chả, phở cuốn, bánh tôm, chả cá lã vọng…

Vẻ đẹp tĩnh lặng của Hồ Gươm trong một buổi chiều mùa đông. Ảnh: P.V

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ tháng 1 đến 5-2025, Thành phố đã đón khoảng 12,77 triệu lượt khách du lịch (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 3,16 triệu lượt (tăng 20,2%, với 2,23 triệu lượt khách lưu trú). Khách nội địa đạt khoảng 9,61 triệu lượt (tăng 7,8% so với cùng kỳ 2024). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 51.940 tỷ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ).

Riêng tháng 5, Hà Nội thu hút khoảng 2,72 triệu lượt khách (tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2024). Trong số này, khách quốc tế ước đạt 0,5 triệu lượt (tăng 25%, với 400.000 lượt có lưu trú). Khách nội địa đạt 2,16 triệu lượt (tăng 14,9%). Tổng doanh thu du lịch trong tháng đạt 10.540 tỷ đồng (tăng 19%).

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, du khách quốc tế đánh giá cao các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề truyền thống và trải nghiệm về đêm của Thủ đô.

Cùng với Hà Nội, châu Á tiếp tục gây ấn tượng với 5 địa danh, bao gồm Tokyo, Nhật Bản (xếp thứ nhất); Bắc Kinh, Trung Quốc (xếp thứ 3); Chiang Mai, Thái Lan (xếp thứ 9); và Jakarta, Indonesia (xếp thứ 13).

Cầu Thê Húc được Nguyễn Văn Siêu xây dựng vào năm 1865-là một trong những biểu tượng nổi bật của thủ đô Hà Nội. Ảnh: P.V

Ngoài ra, trong danh sách 15 thành phố được khách du lịch ưa chuộng nhất còn có: Rio de Janeiro của Brazil (xếp thứ 2); Lucerne của Thụy Sĩ (xếp thứ 4); Kuwait của Kuwait (xếp thứ 5); Seville của Tây Ban Nha (xếp thứ 6); Chicago của Mỹ (xếp thứ 7); Belize của Belize (xếp thứ 8); Tbilisi của Georgia (xếp thứ 10); Nassau của Bahamas (xếp thứ 12); Santiago của Chile (xếp thứ 14); Buenos Aires của Argentina (xếp thứ 15).