Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500: Thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô, giá chỉ 30 triệu đồng

Thiết kế đẹp, công nghệ vượt tầm phân khúc
EZZY 500 nổi bật với hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, tính năng điều khiển qua ứng dụng, hỗ trợ lùi xe bằng một chạm, chế độ kéo nhẹ và đặc biệt là hệ thống kiểm soát hành trình - giúp giảm mỏi tay trong những chuyến đi dài. Đây đều là những tiện ích hiếm gặp trong phân khúc xe điện phổ thông.
Xe được trang bị động cơ 5,5 kW, cho tốc độ tối đa lên tới 82 km/h với bộ pin kép, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh. Dù sử dụng hai pin, cốp xe vẫn rộng rãi, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác.
Tiện nghi vượt trội cho nhu cầu di chuyển hàng ngày
Với trọng lượng chỉ 102 kg, EZZY 500 dễ dàng di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị đông đúc. Đèn LED hiện đại trước - sau không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm.
Gogoro thiết kế mẫu xe này với yên dài 70 cm, thuộc hàng dài nhất trong phân khúc, cùng đệm yên chống trượt giúp người ngồi thoải mái và chắc chắn. Sàn để chân rộng 32,5 cm, đủ để chứa cả một chiếc vali 28 inch - tiện lợi cho những chuyến đi có mang theo hành lý. Ngoài ra, xe còn có khay đựng cốc và gác chân sau gập gọn.
Giá bán cực hấp dẫn, công nghệ “xịn” như xe hơi
Một trong những điểm khiến EZZY 500 gây chú ý chính là mức giá siêu cạnh tranh. Tại thị trường Đài Loan, giá niêm yết của mẫu xe này là 74.980 Tân Đài tệ (khoảng 57,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi áp dụng chính sách trợ giá, người dùng chỉ cần bỏ ra chưa tới 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng) để sở hữu chiếc xe điện đầy đủ tiện nghi như một mẫu ô tô thu nhỏ.
Hướng tới nhóm khách hàng nam giới
Khác với phiên bản EZZY trước đây vốn hướng đến người dùng nữ, Gogoro định vị EZZY 500 là mẫu xe phù hợp với nam giới - thể hiện qua thiết kế mạnh mẽ, động cơ khỏe hơn và khả năng vận hành ấn tượng hơn.