Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500: Thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô, giá chỉ 30 triệu đồng

(GLO)- Sau thành công của mẫu EZZY ra mắt hồi tháng 6, thương hiệu xe điện Đài Loan Gogoro tiếp tục trình làng EZZY 500 - mẫu xe máy điện mới sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt công nghệ cao cấp thường chỉ thấy trên ô tô, nhưng lại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Thiết kế đẹp, công nghệ vượt tầm phân khúc

EZZY 500 nổi bật với hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, tính năng điều khiển qua ứng dụng, hỗ trợ lùi xe bằng một chạm, chế độ kéo nhẹ và đặc biệt là hệ thống kiểm soát hành trình - giúp giảm mỏi tay trong những chuyến đi dài. Đây đều là những tiện ích hiếm gặp trong phân khúc xe điện phổ thông.

Gogoro EZZY 500 ra mắt

Xe được trang bị động cơ 5,5 kW, cho tốc độ tối đa lên tới 82 km/h với bộ pin kép, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh. Dù sử dụng hai pin, cốp xe vẫn rộng rãi, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Tiện nghi vượt trội cho nhu cầu di chuyển hàng ngày

Gogoro EZZY 500 có khả năng sạc nhanh hơn

Với trọng lượng chỉ 102 kg, EZZY 500 dễ dàng di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị đông đúc. Đèn LED hiện đại trước - sau không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm.

Gogoro thiết kế mẫu xe này với yên dài 70 cm, thuộc hàng dài nhất trong phân khúc, cùng đệm yên chống trượt giúp người ngồi thoải mái và chắc chắn. Sàn để chân rộng 32,5 cm, đủ để chứa cả một chiếc vali 28 inch - tiện lợi cho những chuyến đi có mang theo hành lý. Ngoài ra, xe còn có khay đựng cốc và gác chân sau gập gọn.

EZZY 500 có yên xe dài nhất trong phân khúc

Giá bán cực hấp dẫn, công nghệ “xịn” như xe hơi

Một trong những điểm khiến EZZY 500 gây chú ý chính là mức giá siêu cạnh tranh. Tại thị trường Đài Loan, giá niêm yết của mẫu xe này là 74.980 Tân Đài tệ (khoảng 57,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi áp dụng chính sách trợ giá, người dùng chỉ cần bỏ ra chưa tới 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng) để sở hữu chiếc xe điện đầy đủ tiện nghi như một mẫu ô tô thu nhỏ.

EZZY 500 được trang bị đèn LED hiện đại trước - sau.

Hướng tới nhóm khách hàng nam giới

Khác với phiên bản EZZY trước đây vốn hướng đến người dùng nữ, Gogoro định vị EZZY 500 là mẫu xe phù hợp với nam giới - thể hiện qua thiết kế mạnh mẽ, động cơ khỏe hơn và khả năng vận hành ấn tượng hơn.