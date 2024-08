Giám đốc doanh nghiệp ở Gia Lai vỡ nợ đến Đắk Lắk lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tạm giữ Trần Hữu Phước (SN 1992, trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Phước là giám đốc một công ty xây dựng ở tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do vướng vào nợ nần do cờ bạc và làm ăn thua lỗ, Phước đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài.

Vào đầu năm 2023, Phước đã đến TP. Buôn Ma Thuột. Qua mạng xã hội Facebook, Phước đã tìm đến các cơ sở cho thuê xe máy để thuê xe, sau đó đăng bán trên mạng xã hội, lấy tiền tiêu xài. Bằng thủ đoạn này, Phước đã chiếm đoạt 6 chiếc xe máy của 3 cơ sở kinh doanh tại TP. Buôn Ma Thuột.

Ngày 23/1/2024, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, thời điểm này, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Đến ngày 8/8, Phước bị đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bắt giữ khi đang lẩn trốn và làm thợ hồ tại TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Được biết, Phước cũng đang bị Công an huyện Đắk Đoa truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

