Giải vô địch kéo co và đẩy gậy quốc gia: Gia Lai hy vọng đạt thành tích cao

Theo quyết định của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, có 11 VĐV được triệu tập để tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII và 20 VĐV tham gia Giải Vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XII. Trong đó, 3 VĐV tự do thuộc huyện Đak Đoa và Chư Prông; 2 VĐV là học sinh Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái (huyện Chư Păh), còn lại là học sinh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku).

Những ngày qua, khu vực nhà đa năng và sân tập của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh luôn rộn ràng không khí tập luyện. Thời gian tập luyện bắt đầu từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày, dưới sự hướng dẫn của 2 huấn luyện viên Nguyễn Trường Phong-Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Bùi Duy Vũ-Chuyên viên Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch).

“Đối với môn kéo co, VĐV trải qua một số bài tập như: nâng tạ để phát triển sức mạnh chân tay; tập kéo xe lốp đồng đội và phối hợp nhỏ (1:1, 2:2, 3:3); tập kéo tấn công, kéo phòng thủ với ròng rọc và dây thừng chuyên dụng theo tổ hợp 8 người để rèn sự đồng nhất; tập thi đấu tổng lực (chia đội kéo co 1 lần/tuần).

Còn với môn đẩy gậy, VĐV tập bổ trợ bật cóc với tạ; tập với máy đẩy tạ, máy dập gậy (máy xúc cơ), máy hất tạ… và cuối cùng là đấu tập trên thảm với giày, gậy chuyên dụng”-Huấn luyện viên Nguyễn Trường Phong cho biết.

Cũng theo thầy Phong, trước đó, nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình tập luyện của học sinh, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã đầu tư các trang-thiết bị, dụng cụ hỗ trợ về đẩy gậy và kéo co với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các VĐV trong đội tuyển của tỉnh được tập luyện với cơ sở vật chất và dụng cụ chuyên dụng.

Từng đạt thành tích cao tại Giải Vô địch trẻ Kéo co quốc gia năm 2023 diễn ra ở TP. Hải Phòng, em Aka Thương (lớp 12A10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật thi đấu. Đây cũng là nền tảng giúp nữ VĐV có sự tiến bộ và dễ dàng bắt nhịp với cường độ tập luyện cao.

“Để chuẩn bị cho giải vô địch kéo co quốc gia sắp tới, chúng em luyện tập khá nhiều; trong đó, chú trọng các bài tập về thể lực, kỹ thuật thi đấu với dụng cụ hỗ trợ như: tạ, ròng rọc, xe lốp… Vì đã quen thuộc với phương pháp tập luyện nên em không gặp quá nhiều khó khăn hay bị chấn thương trong quá trình tập luyện”-Thương vui vẻ nói.

Còn với VĐV Rơ Châm Trang (lớp 12A3, Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái), đây là lần đầu tiên em góp mặt vào đội tuyển của tỉnh tham gia tranh tài tại giải vô địch kéo co quốc gia. “Sau khi tan học, em và bạn Rơ Châm Kế lại chở nhau vượt hơn 30 km đến Trường THPT Nguyễn Chí Thanh để tham gia tập luyện cùng cả đội. Tầm 7 giờ tối, cả 2 lại quay trở về nhà ở xã Ia Khươl, huyện Chư Păh.

Tuy đường xa, di chuyển có phần vất vả nhưng chúng em không hề nản chí. Trái lại, em thấy rất vui vì có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để cùng cả đội mang về thành tích cao nhất ở các nội dung thi đấu môn kéo co”-Trang bày tỏ.

Các VĐV môn đẩy gậy cũng hăng say tập luyện với tinh thần quyết tâm không kém. Em Puih Y Noan (lớp 11A11, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) cho hay: “Để đảm bảo nội dung thi đấu, những ngày qua, em vừa phải tập luyện vừa ép cân để giảm từ 60 kg xuống còn dưới 57 kg. Đến nay, cân nặng của em đã cơ bản đảm bảo. Năm ngoái, em từng tham gia Giải Vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia nhưng chưa ghi được thành tích. Vì vậy, năm nay, em ra sức tập luyện với quyết tâm mang về huy chương”.

Theo đánh giá của các huấn luyện viên, chất lượng VĐV của tỉnh năm nay khá đồng đều về độ tuổi lẫn kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật, tư duy và thể lực. Nhiều VĐV đã có kinh nghiệm thi đấu, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc từ sau khi tham gia các giải đấu quốc gia.

“Với tinh thần quyết tâm của toàn đội, hy vọng Gia Lai có thể đổi màu huy chương môn đẩy gậy và tiếp tục nâng cao thành tích đạt được ở môn kéo co so với mùa giải năm 2023”-thầy Phong kỳ vọng.

Ông Nguyễn Công Phương-Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch): Thời gian thi đấu môn đẩy gậy từ ngày 8 đến 16-3; môn kéo co từ ngày 18 đến 27-3 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đak Lak. Ở giải vô địch quốc gia năm nay, Gia Lai tham gia thi đấu ở 11/25 nội dung môn đẩy gậy và 26/36 nội dung môn kéo co. Vận động viên được tuyển chọn thông qua thành tích thi đấu tại các hội thi, giải vô địch đẩy gậy và kéo co quốc gia, vô địch trẻ đẩy gậy và kéo co quốc gia trước đó. Với sự chuẩn bị chu đáo và tập luyện tích cực, đoàn kỳ vọng sẽ mang về huy chương.