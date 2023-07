Giải online 'Chạy vì loài voi Yok Đôn' lần 2 năm 2023

Ngày 24/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ở số 292C khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; nơi ở hiện tại thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.