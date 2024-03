Tin liên quan Giá vàng lại tăng sốc, vàng SJC lên sát 81 triệu đồng/lượng

Sáng nay 2-3, vàng SJC tự do hiện đang ở mức 79,3-79,9 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC tại PNJ là 80,7 triệu đồng/lượng; chênh lệch mua vào-bán ra của SJC từ 2,4-3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 9999 của một số thương hiệu vàng từ 6,48-6,64 triệu đồng/chỉ, chênh lệch mua vào-bán ra của vàng nhẫn từ 120-200 ngàn đồng/chỉ. Trong vòng 1 tuần nay, giá vàng trong nước biến động mạnh, nhất là sự tăng giá của vàng nhẫn kể từ sau ngày vía Thần Tài.

Bà Lê Thị Thu Hà-chủ tiệm vàng Ngọc Diệp (đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) cho biết: Từ sau ngày vía Thần Tài đến nay, khách hàng tập trung mua vàng nhẫn rất nhiều. “Trước giờ khách mua nhẫn là những khách hàng nhỏ lẻ, mua chủ yếu là tích cóp với số lượng ít từ 1 vài chỉ, nay đột ngột có khách chuyển từ việc mua SJC sang vàng nhẫn với số lượng hàng chục lượng, cùng với đó một số nơi tạm thời hết hàng nên đã tạo nên cảm giác là khan hàng. Tại tiệm, từ đầu năm đến nay chúng tôi dập nhẫn nhiều hơn mọi năm nên đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, không có tình trạng thiếu vàng nhẫn xảy ra”-bà Hà nói.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai-quản lý Trung tâm Kim hoàn PNJ (đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku), PNJ đang kinh doanh vàng của thương hiệu PNJ và SJC. Sức mua tăng mạnh thời điểm ngày vía Thần Tài, nhưng sau ngày này nhu cầu mua vàng nhẫn tại cửa hàng đã giảm đáng kể, song cửa hàng vẫn bị thiếu hàng. Nguyên nhân là do thiếu nguyên liệu sản xuất, hàng không đủ cung ứng ra thị trường.

Theo nhiều tiệm vàng, nguyên nhân của việc thiếu hàng là do trước giờ các tiệm vàng chỉ để sẵn trong tiệm khoảng vài chục lượng vàng để làm nhẫn. Đa phần khách hàng mua nhẫn là khách hàng nhỏ lẻ, mua để tiết kiệm từ 1 đến vài chỉ. Tuy nhiên, hiện giờ khách hàng chuyển sang mua vàng nhẫn, có người mua cả chục lượng vàng nhẫn nên các tiệm vàng có lúc chưa cung ứng kịp thời, tạo cảm giác khan hàng, chứ trên thực tế nguyên liệu vẫn luôn có sẵn để các tiệm dập vàng nhẫn.

Bà Vũ Thị Thùy Dương (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Mấy ngày qua có thông tin nhiều nơi khan hiếm vàng nhẫn, nhưng tôi thấy ở Gia Lai gần như không xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, qua khảo giá thì khoảng cách bán ra-mua vào của một số tiệm khá chênh lệch, có nơi thì 200 ngàn đồng, nơi đến 250 ngàn đồng”.

Ông Hoàng Ngọc Minh-Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Vĩnh Thạnh 2, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam-nhận định: “Giá vàng trong nước tăng do giá thế giới tăng và dự đoán có thể đến hết quý I năm 2024, vàng có thể sẽ đạt đỉnh 2.100 USD/ounce, khi đó giá vàng trong nước sẽ vượt hơn 80 triệu đồng/lượng nếu Ngân hàng Nhà nước không có chính sách can thiệp, điều tiết. Chênh lệch biên độ giá vàng trong nước và thế giới đang rất cao, nếu có sự can thiệp của Nhà nước thì có thể khoảng cách chênh lệch chỉ khoảng 5 triệu đồng/lượng”.

Trên các diễn đàn vàng, nhiều chuyên gia cho rằng sẽ khá là rủi ro khi đầu tư vào vàng, do đó cần lựa chọn thích hợp từng thời điểm, vì giá vàng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn đang cao hơn khoảng 5 triệu đồng, trong khi trước đây vàng nhẫn chỉ cao hơn giá thế giới khoảng 2-3 triệu đồng/lượng.