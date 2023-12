Giá thép trong nước tăng 150-400 ngàn đồng/tấn

(GLO)- Theo Báo Công thương và Thời báo Tài chính Việt Nam, giá thép trong nước ngày 18-12 tăng từ 150 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng/tấn so với tuần trước.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 150 ngàn đồng/tấn, dòng thép cuộn CB240 của thương hiệu Hòa Phát hiện có giá 13,94 triệu đồng/tấn.

Tương tự, sau khi tăng 200 ngàn đồng/tấn thì dòng thép CB240 của thương hiệu Pomina có giá bán 14,89 triệu đồng/tấn.

Với mức tăng 400 ngàn đồng/tấn, dòng thép CB240 của thương hiệu Việt Đức hiện ở mức 14,14 triệu đồng/tấn.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, trong tháng 11-2023, tiêu thụ thép xây dựng đạt 1,1 triệu tấn (tăng 29% so với tháng 10-2023 và tăng 28% so với tháng 11-2022). Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 145.328 tấn (tăng 49% so với tháng 11-2022).

Theo VSA, quý IV hàng năm là thời điểm thuận lợi thực hiện các công trình xây dựng. Nhờ đó, tiêu thụ thép trong tháng 11-2023 tăng so với các tháng trước và đạt mức cao nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, xét tổng thể 11 tháng năm 2023, nhu cầu sử dụng thép trong nước và xuất khẩu vẫn ở mức thấp. Theo đó, tiêu thụ thép xây dựng trong 11 tháng đạt 9,7 triệu tấn (giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, xuất khẩu thép đạt 1,56 triệu tấn (giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022).