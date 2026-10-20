Gia Lai tổ chức lễ giỗ 158 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

(GLO)- Sáng 20-10 (nhằm ngày 11-9 âm lịch), tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (thôn Cát Hải Nam, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiến tổ chức lễ giỗ tưởng niệm 158 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2026).

Các đại biểu tham dự lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Nguyễn Dũng



Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, người dân địa phương.

Lễ giỗ được tiến hành theo nghi thức truyền thống, gồm khởi chinh cổ, khởi nhạc, dâng 3 tuần tửu trà và đọc văn cúng. Sau phần lễ tế, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại đền thờ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Anh hùng Nguyễn Trung Trực (1838-1868), tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh); nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định, nay thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Ông là thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, gắn liền với những chiến công như đốt cháy tàu chiến L'Espérance ( tàu "Hy vọng") trên sông Nhật Tảo năm 1861 và tấn công đồn Kiên Giang năm 1868...Tinh thần chiến đấu kiên cường và sự hy sinh của ông trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bất khuất trước quân xâm lược.

Nghi thức dâng lễ vật tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Nguyễn Dũng

Việc tổ chức lễ giỗ tại quê hương nguồn cội của gia đình Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa địa phương; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.