Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh sau hợp nhất; đồng thời đề xuất các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác với tỉnh Tochigi.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Gia Lai với TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi), thời gian qua, 2 địa phương cùng các doanh nghiệp Nhật Bản và các cơ sở đào tạo của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, đạt nhiều kết quả.

Trên cơ sở đó, Gia Lai đề nghị chính quyền tỉnh Tochigi hỗ trợ mở rộng mạng lưới đối tác, trước hết trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên có thể kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, trao đổi cụ thể về ngành nghề, trình độ tiếng Nhật, kỹ năng chuyên môn và nhu cầu tuyển dụng, từ đó lựa chọn chương trình phù hợp để triển khai.

Đối với hợp tác kinh tế, Gia Lai mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tochigi hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp, hiệp hội có nhu cầu hợp tác sản xuất, cung ứng, thương mại hoặc nghiên cứu đầu tư tại Gia Lai.

Các lĩnh vực được ưu tiên tìm hiểu gồm công nghiệp chế tạo, chế biến nông sản và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp. Tỉnh Gia Lai sẽ cung cấp thông tin theo nhu cầu của đối tác, kết nối các đơn vị liên quan và phối hợp tổ chức khảo sát khi có điều kiện phù hợp.

Bên cạnh đó, Gia Lai mong muốn giới thiệu các sản phẩm du lịch đến người dân tỉnh Tochigi, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác du lịch Nhật Bản.

Để cụ thể hóa các đề xuất, tỉnh Gia Lai đề nghị hai bên trao đổi đầu mối liên hệ, cung cấp thông tin, từng bước mở rộng kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, hướng đến những kết quả hợp tác thiết thực và lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) trao quà lưu niệm cho Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo. Ảnh: Ngọc Luận

Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo giới thiệu những thế mạnh nổi bật của địa phương trong công nghiệp chế tạo, nông nghiệp và du lịch. Tochigi hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ô tô, hàng không, y tế; đồng thời phát triển mạnh nông nghiệp, nổi bật với sản phẩm dâu tây, sữa tươi và thương hiệu bò Wagyu Tochigi.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tochigi, ông Akaiwa Hirotomo cho biết, địa phương hiện có gần 12.000 người Việt Nam sinh sống.

Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12-2025, Thống đốc tỉnh Tochigi đã hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, thống nhất định hướng tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị và tăng cường giao lưu kinh tế. Đây là nền tảng thuận lợi để Tochigi tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Phó Thống đốc Akaiwa Hirotomo ghi nhận việc tỉnh Gia Lai và TP. Ashikaga kế thừa, phát triển quan hệ hợp tác được thiết lập trước đây giữa TP. Quy Nhơn và Ashikaga, đồng thời ký kết bản ghi nhớ hợp tác mới vào tháng 10-2025.

Phía Tochigi kỳ vọng quan hệ hữu nghị giữa 2 địa phương ngày càng được củng cố, các hoạt động giao lưu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, sẽ tiếp tục được thúc đẩy; tỉnh cũng sẵn sàng tích cực hỗ trợ quá trình hợp tác này.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với tỉnh Tochigi (Nhật Bản). Ảnh: Ngọc Luận

Phó Thống đốc Akaiwa Hirotomo nhấn mạnh sẽ tăng cường trao đổi thông tin, xác định đầu mối phối hợp và lựa chọn những nội dung hợp tác có tính khả thi, từng bước đưa các đề xuất thành hoạt động cụ thể, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Tochigi nói riêng và các địa phương Nhật Bản nói chung.