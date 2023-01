Gia Lai phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

(GLO)- Đầu tháng 12-2022, UBND phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” nhằm phát huy vai trò của người dân tham gia phòng-chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu dân cư.