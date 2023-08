Gia Lai: Nâng cao năng lực chuyên môn cho 170 giáo viên mầm non

(GLO)- Sáng 28-8, tại Trường Mầm non Hoa Hồng (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1 đáp ứng yêu cầu liên thông chương trình giáo dục phổ thông năm học 2023-2024.

Tham dự tập huấn có bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT) cùng 170 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán, chuyên viên phụ trách bậc học mầm non phòng GD-ĐT 17 huyện, thị xã, thành phố.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày (từ 28 đến 30-8), sau khi tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non (GDMN), các học viên sẽ được báo cáo viên tập huấn, bồi dưỡng 9 chuyên đề.

Cụ thể: hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ mầm non sẵn sàng vào lớp 1; một số vấn đề chung về chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1 đáp ứng yêu cầu liên thông chương trình tiểu học; tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong cơ sở GDMN; phát triển năng lực công nghệ số cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; nội dung, phương pháp, hình thức và đánh giá chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1 đáp ứng yêu cầu liên thông chương trình tiểu học; tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ theo tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở GDMN; hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN; xây dựng môi trường giáo dục và việc phối hợp hỗ trợ việc sẵn sàng vào lớp 1 của trẻ đáp ứng yêu cầu liên thông chương trình tiểu học; hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi phát triển ngôn ngữ và giao tiếp đáp ứng liên thông với chương trình tiểu học.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Khoa Nghi đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm và sự hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong tỉnh. Bước vào năm học 2023-2024 với chủ đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tập trung nghiên cứu, nắm vững mục tiêu, nội dung đề ra để thực hiện nhiệm vụ năm học theo đúng hướng dẫn của ngành; kiểm tra, rà soát và triển khai có hiệu quả hơn nữa các đề án, kế hoạch, quyết định mà UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến GDMN.

Đối với các nội dung tập huấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe và tập trung thảo luận để hoàn thành mục tiêu đề ra; làm nền tảng để tổ chức bồi dưỡng đại trà cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong thời gian tới.