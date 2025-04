Gia Lai hội đàm với tỉnh Preah Vihear (Campuchia) về công tác phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 7 và 8-4, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tặng quà lực lượng Công an, quân đội, hải quan thuộc Vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2025.