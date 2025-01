Gia Lai: Gần 12 ngàn đại biểu dự hội nghị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

(GLO)- Sáng 4-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Nhiều tập thể, cá nhân của Công an tỉnh được trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.