Gia Lai - 95 năm dưới ngọn cờ lãnh đạo vinh quang của Đảng

1. 95 năm là một giai đoạn ngắn nếu so với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc nhưng đó là những năm tháng hào hùng, đẹp đẽ nhất của đất nước ta, nhân dân ta từ kiếp nô lệ, mất nước thành người tự do và người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đây là giai đoạn đặc biệt của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự vươn lên tạo dựng những mốc son lịch sử, đánh dấu những thắng lợi vẻ vang. Đó là thắng lợi của Đảng trong lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên của Đông Nam châu Á còn rất non trẻ.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930. (Tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Chiến thắng lẫy lừng của 2 cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, chiến đấu chống những thế lực thực dân, đế quốc làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu”; “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chiến thắng 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đưa dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tiếp đó là những thành tựu quan trọng đầy ấn tượng của công cuộc đổi mới toàn diện đời sống đất nước. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc cùng sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa các nước Đông Âu và Liên Xô, đất nước ta không những đứng vững mà còn phát triển; chính trị-xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Quan hệ quốc tế của nước ta ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, nhất là quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực, các nước lớn và các trung tâm lớn của thế giới, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng. Vị trí của nước ta trên thế giới ngày càng được nâng cao, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 95 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh của dân tộc ta. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân ta. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ, song chưa bao giờ vị thế tiềm lực của đất nước lại được khẳng định như bây giờ.

2. Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 95 năm qua, các dân tộc tỉnh Gia Lai cũng tự hào về Đảng bộ tỉnh với 80 năm xây dựng và phát triển. Ngay sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm 1930, ảnh hưởng và uy tín của Đảng đã tác động đến Gia Lai, thúc đẩy nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến, góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội đầu tiên của Đảng bộ Gia Lai tại Gò Cầy, Phú Mỹ, Bình Khê, Bình Định vào tháng 2-1949. (Ảnh tư liệu)

Phong trào cách mạng phát triển, nhiều cơ sở cách mạng được xây dựng trong tỉnh. Một trong dấu mốc son đáng nhớ chính là Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 tại Gia Lai khi bộ máy cai trị của địch hoang mang cực độ. Lính bảo an không còn ủng hộ chính quyền thân Nhật, dần dần ngả về phía cách mạng, đồng tình và ủng hộ các hoạt động của quần chúng và thanh niên yêu nước.

Nhân cơ hội này, Đoàn thanh niên An Khê đã chớp thời cơ, kêu gọi quần chúng trong huyện khởi nghĩa. Vào sáng 20-8-1945, lực lượng khởi nghĩa huyện An Khê chiếm đồn bảo an thị trấn và huyện đường. Đoàn thanh niên An Khê cùng lực lượng khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng và kêu gọi quần chúng ủng hộ cách mạng. Huyện An Khê khởi nghĩa thắng lợi nhanh gọn.

Sáng 22-8, đoàn quân khởi nghĩa của An Khê tiến lên thị xã Pleiku phối hợp với Đoàn thanh niên Gia Lai để khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ. Chiều ngày 22-8-1945, Ban lãnh đạo Đoàn thanh niên Gia Lai nhận được điện của Việt Minh Bình Định, do Tỉnh trưởng Bửu Phu chuyển tới với nội dung: “Bảo Đại chấp nhận thoái vị, Việt Minh giành chính quyền, yêu cầu thanh niên Gia Lai tổ chức biểu tình ủng hộ Việt Minh.

Với tinh thần nhận mệnh lệnh khởi nghĩa, Đoàn thanh niên Gia Lai hành động tức khắc, suốt đêm 22-8-1945. Đúng 10 giờ sáng 23-8-1945, gần 1 vạn người gồm đủ các tầng lớp nhân dân thị xã, các vùng lân cận; đại diện lực lượng khởi nghĩa của huyện An Khê và lực lượng binh lính bảo an giác ngộ dự cuộc mít tinh lớn tại sân vận động trung tâm thị xã Pleiku dưới rừng cờ đỏ sao vàng Tổ quốc tung bay trong gió lộng.

Ông Trần Ngọc Vỹ-đại diện lực lượng quần chúng khởi nghĩa-lên diễn đàn tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng, kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh triệt để thi hành các chủ trương, chính sách đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh, ủng hộ Ủy ban dân tộc giải phóng do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Chỉ trong một ngày, toàn bộ các cơ quan quân sự, hành chính, đồn điền, công sở trong tỉnh đã thuộc quyền kiểm soát của chính quyền cách mạng, nhân dân làm chủ. Khi khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện An Khê và thị xã Pleiku thắng lợi, khởi nghĩa ở huyện Cheo Reo cũng thành công. Ban lãnh đạo thanh niên cùng với các nhân sĩ yêu nước dự kiến danh sách nhân sự Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Cheo Reo và chờ tỉnh công nhận sẽ chính thức tổ chức ra mắt nhân dân. Đây cũng là dấu mốc quan trọng dẫn đến sự ra đời của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, ngày 1-10-1945, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở thị xã Pleiku đã mở ra sự chuyển hướng phong trào đấu tranh của nhân dân trên địa bàn tỉnh sang một giai đoạn mới. Tinh thần đấu tranh của công nông với các tầng lớp nhân dân lao động Gia Lai phát triển rộng khắp.

Tỉnh ủy Gia Lai gặp mặt Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025). Ảnh: Đ.T

Ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai ra đời, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn (tiền thân của Đảng bộ tỉnh Gia Lai) do đồng chí Phan Thêm làm Bí thư. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương. Từ đây, phong trào cách mạng của tỉnh Gia Lai được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh.

Mặc dù mới ra đời, số lượng đảng viên ít, song Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đúng đắn, sáng tạo chủ trương của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Xứ ủy Trung Kỳ, lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng ngày một phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trong một thời gian ngắn, Gia Lai đã xây dựng được hệ thống chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở, củng cố lực lượng vũ trang, kiên trì thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh” kết hợp “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, bám đất, bám dân, huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống lại cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp.

Trong đó, đỉnh cao của thắng lợi chính là Chiến thắng Đak Pơ ngày 24-6-1954, góp phần kết thúc 9 năm quay trở lại xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp trên mặt trận quân sự, buộc Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đứng lên kháng chiến chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Tiêu biểu là chiến dịch Pleime năm 1965 và chiến thắng đường 7, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với nhân dân cả nước, sau 50 năm giải phóng miền Nam, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 30 năm kể từ khi tái lập tỉnh Gia Lai cho đến nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đồng tâm, tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực phục vụ xây dựng và phát triển quê hương.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực.

Tính đến năm 2024, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 3,28%, GRDP bình quân đầu người đạt 68,02 triệu đồng (tăng 7,45 triệu đồng so với năm 2023). Nhiều chỉ tiêu tăng so với năm 2023 như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,52%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,65%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 4,9%; tổng thu ngân sách tăng 13,5%...

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được tỉnh quan tâm và có bước phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục, y tế không ngừng được nâng lên. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, gắn với phát triển du lịch. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực; giảm nghèo nhanh, bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Quốc phòng-an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phương thức lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực. Hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân; chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Những kết quả đó chính là nền tảng quan trọng và là yếu tố vô cùng thuận lợi để tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, phát triển, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Gia Lai hướng đến mục tiêu trở thành vùng động lực của Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Thực tế cho thấy, những thành tựu to lớn, những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã xây dựng suốt 80 năm qua chính là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông; là sự cống hiến của hàng ngàn cán bộ, đảng viên ưu tú và hàng vạn đồng bào các dân tộc trên quê hương Gia Lai.

Dù khó khăn, gian khổ, tất cả vẫn một lòng, một dạ sắt son với Đảng. Nhìn lại chặng đường cách mạng 95 năm từ khi Đảng ra đời, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai có quyền tự hào về những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang đó, trong giai đoạn phát triển mới, với bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, ý chí tự cường, tự tin, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung…, tin rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng-an ninh; vững bước xây dựng tỉnh Gia Lai đến năm 2025 là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị thế quan trọng trong khu vực; cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc-kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng.