Gia Lai: 1.229 đại biểu tham dự hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11

Tại Gia Lai, hội nghị kết nối đến 20 điểm cầu với 1.229 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy, các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí báo cáo viên Trung ương đang công tác tại tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy Khóa XVI (đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh); đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 và một số tình hình an ninh công nhân trong bối cảnh hiện nay. Lãnh đạo Cục công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an) thông tin về Hội nghị Cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin về chuyên đề: Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới. Cụ thể, tập trung tuyên truyền về bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến giai cấp công nhân, người lao động; kết quả 5 năm của Công đoàn Việt Nam và các hoạt động trước, sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về kiểm tra, giám sát đối với công tác chỉnh đốn Đảng trong hệ thống chính trị; kết quả kiểm tra, giám sát thời gian qua, nhất là việc xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực,... nêu rõ nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ; nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV,...