Giá hạt điều xuất khẩu tăng 28%

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan, trong tháng 3-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 55.839 tấn hạt điều, trị giá hơn 384 triệu USD (giảm 5,2% về lượng nhưng tăng 21,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Tính chung quý I-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 122.171 tấn hạt điều, trị giá hơn 839 triệu USD (giảm 18,9% về lượng nhưng tăng 3,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Giá hạt điều xuất khẩu trung bình trong quý I-2025 đạt 6.868 USD/tấn (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024).

Trong quý I-2025, hạt điều của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ với 28.901 tấn, trị giá gần 197,5 triệu USD (giảm 26,16% về lượng và giảm 5,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024; chiếm 23,7% tổng sản lượng và chiếm 23,5% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước). Giá xuất khẩu trung bình sang thị trường này đạt 6.830 USD/tấn (tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2024).

Tiếp theo là thị trường Trung Quốc với 17.410 tấn, trị giá gần 109,5 triệu USD (giảm hơn 26% về lượng và giảm 16,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024). Giá xuất khẩu trung bình sang thị trường này đạt 6.286,5 USD/tấn (tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024). Vị trí thứ 3 thuộc về thị trường Hà Lan với 11.989 tấn, trị giá gần 85,5 triệu USD (tăng 16,6% về lượng và tăng 48,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Trong gần 2 thập kỷ qua, Việt Nam là quốc gia số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều nhân. Năm 2025, Hiệp hội Điều Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu hạt điều đạt kim ngạch 4,5 tỷ USD (cao hơn 130 triệu USD so với năm 2024).