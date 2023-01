Giá gas tăng 'sốc', thêm 63.000 đồng/bình 12 kg

Do giá bình quân gas thế giới tăng hơn 192 USD/tấn, đẩy giá gas trong nước tăng vọt ngay sau Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo, từ ngày mai 1.2, giá bán lẻ gas sẽ tăng mạnh.

Tin liên quan Từ ngày 1/12, giá gas trong nước tiếp tục tăng thêm 1.167 đồng mỗi kg

Chiều 31.1, một số doanh nghiệp kinh doanh gas phía nam thông tin, từ 7 giờ 30 phút sáng ngày mai (1.2), gas bán lẻ sẽ tăng 5.250 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo đó, một bình gas 6 kg sẽ tăng 31.500 đồng, bình 12 kg tăng 63.000 đồng, bình 12,5 kg tăng 66.000 đồng, bình 45 kg tăng 236.000 đồng, bình 50 kg tăng 262.500 đồng.

Đại diện thương hiệu gas City Petro cho hay, sau khi tăng, giá bán lẻ gas của City Petro bán ra không vượt quá 284.000 đồng/bình 6 kg; 510.500 đồng/bình 12 kg; 545.500 đồng bình nhựa VIP; hơn 1,9 triệu đồng/bình 45 kg; gần 2,13 triệu đồng/bình 50 kg.

Công ty Saigon Petro cũng thông báo giá bán lẻ gas từ ngày mai (1.2) tăng 5.167 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương mức tăng 62.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng đối với gas thương hiệu SP là 477.000 đồng/bình 12 kg.

Theo các doanh nghiệp, giá gas trong nước còn phụ thuộc vào diễn biến giá gas thế giới do nguồn cung trong nước chỉ mới đáp ứng được 60% nhu cầu, số còn lại phải nhập khẩu. Trong khi đó, gia gas nhập khẩu thế giới chốt theo hợp đồng giao tháng 2.2023 lên 790 UISD/tấn, tăng 192,5 USD/tấn so với giá nhập khẩu tháng 1. Từ đó đẩy giá gas bán lẻ tháng 2 tăng mạnh.

Đây là lần tăng giá mạnh thứ 2 trong năm 2023. Năm 2022, giá gas bán lẻ trong nước đã có 5 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.

Số liệu vừa cập nhập của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá (CPI) đối với nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng 1 giảm 0,12%. Trong đó, giá gas giảm gần 4,7% do từ ngày 1.1.2023, giá gas trong nước được điều chỉnh giảm 14.000 - 23.000 đồng/bình 12 kg sau khi giá gas thế giới giảm 52,5 USD/tấn. Bên cạnh đó, trong tháng 1.2023, giá dầu hỏa cũng giảm 2,12% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá 3 lần trong tháng 1, giá điện sinh hoạt tăng 0,08% do nhu cầu dùng điện để sưởi ấm tăng khi thời tiết chuyển lạnh...