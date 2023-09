Giá gạo xuất khẩu “hạ nhiệt”

(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, vov.vn, giá gạo xuất khẩu ngày 12-9 của Việt Nam giảm 15 USD/tấn so với tuần trước.

Theo đó, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 628 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 613 USD/tấn. Đây là lần giảm mạnh nhất kể từ khi Ấn Độ (quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới) ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo từ ngày 20-7.

Trên thị trường thế giới, gạo 5% của Thái Lan cũng giảm 15 USD về 618 USD/tấn, loại 25% tấm giảm 12 USD về 563 USD/tấn so với các phiên giao dịch trước đó.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, nguyên nhân giá gạo xuất khẩu đi xuống là do ảnh hưởng bởi lệnh áp giá trần (mức giá cao nhất có thể mua hoặc bán) của Philippines (quốc gia tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam). Cụ thể, ngày 31-8 vừa qua, nước này thiết lập mức trần giá gạo ở mức 41 peso (khoảng 0,72 USD/kg) đối với gạo xay xát thường và 45 peso (khoảng 0,79 USD/kg) với gạo xay xát tốt, tương đương 720-800 USD/tấn. Đây là mức thấp hơn nhiều so với giá gạo thế giới (mức giá trung bình của gạo thế giới sau khi cộng phí vận chuyển là khoảng 900 USD/tấn), đồng nghĩa các quốc gia khó có thể xuất bán vào thị trường này do chênh lệch giá.

Báo điện tử vietnamnet.vn cho biết, theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8-2023, Việt Nam đã xuất khẩu 921.000 tấn gạo, trị giá 546,4 triệu USD (tăng 39,5% về lượng và tăng 50,7% về giá trị so với tháng 7-2023). Tính chung 8 tháng năm 2023, nước ta đã xuất khẩu 5,81 triệu tấn, trị giá 3,16 tỷ USD-mức cao nhất từ trước đến nay (tăng 21,4% về lượng, tăng hơn 35,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022).