Giá cà phê tăng gần gấp đôi, xuất khẩu đạt kỷ lục 1,38 tỉ USD

Phiên giao dịch vừa kết thúc, giá cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn giao tháng 5 tăng 48 USD lên 3.143 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 cũng tăng 31 USD lên 3.037 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn New York lại giảm nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 1,05 cent xuống 183.3 cent/lb, tháng 7 giảm 1,3 cent còn 181.4 cent/lb.



Kết thúc tuần, giá cà phê robusta có 2 phiên giảm xen giữa 3 phiên tăng. Tổng mức giảm là 43 USD và tổng tăng là 156 USD, như vậy tuần qua thị trường đã tăng 113 USD so với tuần trước đó.

Xu hướng tăng giá cũng đồng thời xảy ra trên thị trường New York, cà phê arabica kết thúc tuần cũng tăng 3 cent với kỳ hạn giao tháng 5, còn kỳ hạn giao tháng 7 tăng 2,35 cent.

Thị trường cà phê Tây nguyên cũng tăng mạnh trong tuần qua cùng với xu hướng thế giới. Tổng mức tăng khoảng 3.000 đồng/kg. Cụ thể, cuối tuần trước, giá cà phê tại Tây nguyên cao nhất khoảng 82.500 đồng thì hiện đã lên tới 85.600 đồng/kg. Giá cà phê cao nhất vẫn thuộc về Đắk Nông và Đắk Lắk, thấp nhất là Lâm Đồng với 84.200 đồng/kg.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 2 lượng cà phê xuất khẩu chỉ đạt 160.000 tấn, giảm đến 20% so với cùng kỳ 2023, do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Tuy nhiên, trong tháng 1.2023 lượng cà phê xuất khẩu đạt đến 238.266 tấn và kim ngạch gần 727 triệu USD; so với tháng 1.2023 tăng mạnh 67% về lượng và tăng 134% về kim ngạch. Nhờ vậy, lũy kế 2 tháng đạt kim ngạch tới 1,38 tỉ USD, tăng 85%. Kim ngạch tăng mạnh nhờ giá cà phê xuất khẩu tăng cao trên 3.000 USD/tấn.

Nếu tính chung 5 tháng đầu niên vụ 2023/24 lượng xuất khẩu đạt tới 765.300 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ niên vụ cũ. Điều này cho thấy nhà vườn và các doanh nghiệp xuất khẩu đang tận dụng tốt cơ hội giá cao.

Nếu so với thời điểm cuối tháng 2.2023, giá cà phê Tây nguyên chỉ 46.000 - 47.000 đồng/kg thì hiện tại đã chạm mốc lịch sử 85.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao chưa từng có với cà phê Việt Nam. Và theo dự báo của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp giá cà phê vẫn còn có khả năng tăng tiếp do thị trường thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với mặt hàng được xem là vàng đen này.

Cụ thể cuối tháng 2.2023, giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 5 là 2.133 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 mức 2.121 USD/tấn; hiện giá của năm 2024 kỳ hạn tương ứng là 3.095 và 3.026 USD/tấn, tăng gần 1.000 USD/tấn.

Giá cà phê tăng cao vì từ nay cho đến tháng 5.2024 thì Việt Nam vẫn "một mình một chợ". Bên cạnh đó, El Nino đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền sản xuất nông nghiệp của Indonesia không chỉ ở mặt hàng lúa gạo mà cả với cây cà phê. Các báo cáo cho thấy, tổng sản lượng cà phê của Indonesia trong năm nay 2024 dự kiến giảm mạnh xuống dưới 10 triệu bao.

Cà phê cũng đứng đầu trong nhóm ngành nông sản về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu với 85%. Đứng thứ 2 là rau quả đạt 970 triệu USD, tăng 73%. Hạt điều xếp thứ 3 với mức tăng trưởng 68%, kim ngạch 595 triệu USD. Sản phẩm gỗ dù đạt tới gần 1,7 tỉ USD nhưng chỉ xếp thứ 4 vì tăng 59%. Xuất khẩu gạo xếp thứ 5 với mức tăng gần 50%, đạt 708 triệu USD.