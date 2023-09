Gây 3 vụ cướp trong một ngày để nạp tiền chơi game

(GLO)- Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hưng (SN 1991, trú tại thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.