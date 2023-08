Chân tướng 2 người đàn ông cướp tài sản ở TP HCM

Ngày 29-8, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đã tạm giữ Trương Văn Hạ (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo công an, ngày 26-8, Công an quận Tân Bình tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nạn nhân bị cướp giật tài sản tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa (phường 2, quận Tân Bình). Công an sau đó đã đưa Hạ, Nghĩa và Phúc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hạ và Nghĩa khai đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản. Khoảng thời gian nửa đêm và rạng sáng, cả hai đi xe máy qua nhiều tuyến đường ở quận Phú Nhuận và quận Tân Bình kiếm "con mồi". Khi thấy ai sơ hở thì áp sát để cướp giật tài sản.

Cả hai cũng mang bình xịt hơi cay để chống trả lúc bị người dân truy đuổi sau khi phạm tội.

Còn Phúc khai dù biết các điện thoại do Hạ và Nghĩa mang đến cửa hàng là tài sản phạm tội mà có nhưng vẫn mua lại.