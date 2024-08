Tại Gia Lai, hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8-2024 được kết nối tới 20 điểm cầu cấp huyện và tương đương với sự tham dự của hơn 900 đại biểu. Các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Dự hội nghị tại điểm cầu chính còn có các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI đang công tác tại tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, ban ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung đã thông tin đến các đại biểu chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2024”. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng của cả nước có sự phục hồi rõ nét, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế quý II năm 2024 đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 6 tháng đạt 6,42%; chỉ số CPI 7 tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ, trong mức kiểm soát theo mục tiêu của Quốc hội (4-4,5%); tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt hơn 18 tỷ USD (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023); an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm phát triển; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất và toàn diện hơn…

Tiếp đến, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc thông tin chuyên đề: “Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới”.

Kết luận hội nghị và định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở cần tập trung tuyên truyền về những nội dung trọng tâm của 2 chuyên đề. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đồng thời bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai tổ chức thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024); kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực hưởng ứng, góp phần đưa Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống...