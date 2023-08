Gần 12 tỷ đồng để chăm sóc sức khỏe người dân vùng dân tộc thiểu số

Người sau 50 tuổi xương khớp bắt đầu bị lão hoá và dần gặp các vấn đề như đau khớp, sưng khớp,... Do đó, ở độ tuổi này chúng ta cần bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho xương. Dưới đây là 5 loại vitamin tốt cho xương khớp của người sau 50 tuổi.

Theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố, xà lách xoong là loại rau giàu dinh dưỡng nhất.

Bé gái tên T. (7 tháng tuổi, ngụ Long An) được mẹ đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng bàn tay và bàn chân bị dư ngón, dính ngón phức tạp.

Công trình mới từ tổ hợp khoa học Texas A&M lớn của Mỹ chỉ ra một loại gia vị phổ biến ở châu Á - bao gồm Việt Nam - là một siêu thực phẩm giúp duy trì cơ thể săn chắc và giảm mỡ thần kỳ.

Trang Eat this not that chỉ ra 3 bài tập sức mạnh để đàn ông tăng cường thể lực và duy trì vóc dáng.