Ngày 30-8, bác sĩ Nguyễn Anh Minh-Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, cho biết bệnh nhân nữ tên D.T.N. (SN 1981, thường trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) nhập viện khi rối loạn ý thức, nói ngọng, liệt mặt, liệt nửa người phải.

Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch thân nền giờ thứ hai, được sử dụng thuốc tiêu huyết khối (làm tan cục máu đông), nhưng không cải thiện, phải cấp cứu can thiệp mạch não. May mắn sau 15 phút, tình trạng liệt được cải thiện, vận động gần như bình thường.

Bác sĩ Minh cho biết, thuốc chống đông máu có tác dụng ngăn chặn sự hình thành huyết khối. Thuốc được chỉ định trong phòng ngừa và điều trị các bệnh lý như đột quỵ rung tâm nhĩ, huyết khối tĩnh mạch sâu, tắc mạch phổi… Tuy nhiên, các thuốc chống đông máu đều là những thuốc kê đơn, người bệnh không được tự ý sử dụng mà phải được sự chỉ định và theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ chuyên khoa.

Nếu tự ý dừng thuốc hoặc tăng hay giảm liều, có thể dẫn đến hiện tượng hình thành cục máu đông, gây tắc mạch toàn thân.

Bác sĩ lưu ý nhiều loại thuốc ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc chống đông, vì vậy không tự động uống hoặc ngừng bất cứ loại thuốc nào khác khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Một số loại thuốc như aspirin, acetaminophen, chống nấm, chống rối loạn nhịp, có thể làm giảm hoặc tăng tác dụng của thuốc chống đông.

Khi đi khám các bệnh lý khác hoặc nhổ răng, mua thuốc, người bệnh cần thông báo rõ cho bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ loại thuốc chống đông máu đang sử dụng. Nếu có biểu hiện nói khó, chóng mặt, đột ngột mất ý thức, vận động, cần đưa ngay người bệnh đến các cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc xảy ra.