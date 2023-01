Đồng loạt tăng giá, xăng RON95-III lên ngưỡng 23.147 đồng mỗi lít

Tin liên quan Giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 3-1

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt đi lên từ 19 giờ ngày hôm nay (30/1) sau khi trích lập quỹ bình ổn.

Cụ thể, theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng RON95-III tăng 993 đồng mỗi lít, lên 23.147 đồng/lít, xăng E5 RON92 cộng thêm 977 đồng, giá mới 22.329 đồng mỗi lít. Ngoài ra, dầu diesel tăng 890 đồng, lên 22.524 đồng/lít; dầu hoả tăng 767 đồng/lít, giá mới là 22.576 đồng/lít và dầu mazut là 13.934 đồng/kg, tăng thêm 568 đồng.

Ở kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành quyết định trích lập Quỹ bình ổn với dầu diesel và dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut là 200 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức chi quỹ với xăng RON 95-III là 950 đồng/lít; xăng E5 RON92 là 850 đồng/lít.

Đại diện Petrolimex cho biết tính đến thời điểm điều chỉnh giá, quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) tại doanh nghiệp là 2.167 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/1, sau khi trích lập quỹ bình ổn, giá xăng RON 95-III và xăng E5 RON92 đi ngang. Tuy vậy, tại đợt điều chỉnh này, cơ quan điều hành quyết định mặt hàng dầu diesel giảm 517 đồng; dầu hỏa giảm 958 đồng và dầu mazut giảm 374 đồng.

Ngoài ra, nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn đối với dầu diesel là 605 đồng/lít, dầu hỏa 650 đồng/lít và dầu mazut là 300 đồng/kg. Chiều ngược lại, mức chi sử dụng quỹ với xăng E5 RON92 là 121 đồng/lít; Xăng RON95 là 103 đồng/lít song ngừng chi với dầu mazut.

Theo Nghị định 95/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng, dầu có hiệu lực từ ngày 2/1/2022, giá xăng dầu được điều chỉnh mỗi tháng 3 lần vào các ngày: 1, 11 và ngày 21 hằng tháng (tức là 10 ngày một lần, thay vì 15 ngày một lần).

Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Vào ngày 30/12/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022, áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành); Dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành).

Ngoài ra, dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành); Dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành); Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).