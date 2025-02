Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an Gia Lai về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Chiều 12-2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình chung tay xóa nhà tạm , nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an có Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Trưởng Công an huyện Mang Yang.

Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Ảnh: Hữu Trường

Năm 2025, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì, theo dõi, hướng dẫn tỉnh Cao Bằng và tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Tại Gia Lai, qua rà soát, tổng nhu cầu xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là 8.485 căn. Trong đó, xây mới 6.828 căn, sửa chữa 1.657 căn, với tổng kinh phí dự kiến gần 460 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh đã khởi công xây dựng mới, cải tạo 13 căn nhà.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn các đơn vị, Công an địa phương thực hiện; kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia ủng hộ, đóng góp 1 ngày lương để chung tay cùng hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định quyết tâm chính trị của Công an Gia Lai trong việc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời, đề nghị Văn phòng Bộ Công an thường xuyên trao đổi tình hình, hướng dẫn kinh nghiệm triển khai chương trình, kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Đặc biệt, Văn phòng Bộ quan tâm hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán công trình đảm bảo đúng quy định.

Đoàn công tác khảo sát và trao kinh phí tạm ứng xây dựng nhà ở tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang. Ảnh: Hữu Trường

Kết luận buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Hồng Nguyên biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Công an tỉnh Gia Lai trong triển khai Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các cơ quan, ban ngành, đặc biệt chính quyền cấp huyện trong triển khai các nội dung của Chương trình; chú ý rà soát kỹ địa bàn, đối tượng thụ hưởng chính sách để tham mưu phân công rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thời gian hoàn thành với tinh thần cả hệ thống chính trị vào cuộc, “ai có công góp công, ai có của góp của” để sớm hoàn thành công trình nhanh nhất, đẹp nhất, chắc nhất, bền nhất và rẻ nhất; phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an đã trực tiếp khảo sát, nghe cơ sở báo cáo tiến độ triển khai xây dựng 2 căn nhà tại làng Hrak (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang); đồng thời, trao kinh phí tạm ứng xây dựng cho chính quyền địa phương và một số hộ gia đình tại xã Đak Djrăng.