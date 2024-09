Định hướng phát triển đô thị Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cách đây không lâu, ngày 29/7/2024, UBND tỉnh đã chính thức phê duyệt Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2030, với tầm nhìn xa hơn đến năm 2050. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đô thị hóa của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững và có tính cạnh tranh cao.

• ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH, THÔNG MINH

Theo đó, Lâm Đồng xác định đô thị sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đô thị sẽ được phát triển theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn liền với việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Một số điểm nổi bật trong định hướng phát triển đô thị của Lâm Đồng gồm: Hệ thống đô thị được phát triển theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, đảm bảo cân đối giữa các địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường diện tích cây xanh, phát triển giao thông công cộng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tăng cường kết nối giữa các đô thị trong tỉnh và với các tỉnh lân cận.

Để đạt được những mục tiêu đề ra như nêu trên, Lâm Đồng đã đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như: Tăng tỷ lệ đô thị hóa, nâng cao đóng góp của khu vực đô thị vào GRDP; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải; tăng cường diện tích cây xanh, không gian mở; phổ cập dịch vụ ứng dụng mạng internet băng rộng cáp quang, 5G.

Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị của Lâm Đồng thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Việc đặt mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh là phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, Lâm Đồng cần có sự đầu tư mạnh mẽ về tài chính, nguồn nhân lực và cơ chế chính sách phù hợp.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030 - Tỷ lệ đô thị hóa đạt 59,3%; - Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GRDP toàn tỉnh khoảng 85%; - Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 2,0 - 2,5 %; - Diện tích sàn nhà ở bình quân khu vực đô thị đạt tối thiểu 32 m2 sàn/người; - Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị tại đô thị loại I, loại II đạt khoảng 18-20% trở lên; đô thị loại III, loại IV đạt khoảng 15-18%; đô thị loại V đạt khoảng 12-15%; - Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch tại đô thị đạt trên 90%; - Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt khoảng 70-80% diện tích lưu vực thoát nước trong các đô thị; - Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-8 m2/người; -Tỷ lệ ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các tuyến đường trục chính tại các đô thị loại I, loại II, loại III đạt tối thiểu 20%;…

10 NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một hệ thống đô thị xanh, thông minh và bền vững, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra 10 nhóm giải pháp trọng tâm. Các giải pháp này tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau, từ nhóm giải pháp về quy hoạch; nhóm giải pháp về phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư; nhóm giải pháp về phân bổ nguồn lực phát triển đô thị; nhóm giải pháp về quản lý đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; nhóm giải pháp phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị; nhóm giải pháp phát triển các đô thị có tính động lực; về hình thành vùng đô thị; đến nhóm giải pháp về ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nguồn lực đất đai.

Việc thực hiện các giải pháp trên sẽ đối mặt với nhiều thách thức, tuy nhiên, với 10 nhóm giải pháp khá cụ thể, có thể thấy rằng Lâm Đồng đã vạch ra một lộ trình rõ ràng để quyết tâm xây dựng hệ thống các đô thị hiện đại, thông minh và bền vững, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Ngoài ra, thành công của quá trình đô thị hóa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.

Theo NGUYỄN NGHĨA (LĐ online)