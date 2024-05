Quy hoạch Lâm Đồng có nhiều điểm mới

Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổng hợp, báo cáo để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) .

Trong 2 đêm 29 và 30.4, tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra chung kết chương trình lễ hội vũ đạo ngoài trời Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup với chủ đề Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi.