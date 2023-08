Đắk Lắk điều động, chỉ định Bí thư Huyện ủy Ea Súp và Giám đốc Sở TN-MT

Tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện để tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Chốt Cảnh sát Giao thông đèo Bảo Lộc.

3 thi thể được tìm thấy khi bị vùi lấp sau vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc được xác định là 3 cán bộ Trạm CSGT Madaguoi – Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng

Trong quá trình đi kiểm tra tình hình mưa lũ trong đêm, công an 2 xã Lộc Châu và Đại Lào (TP Bảo Lộc) đã phối hợp bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy.

Sau khi phát hiện hàng chục khối gỗ được cất giấu trái phép trong một xưởng cưa, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố 4 bị can để điều tra làm rõ vụ án.

Cơ quan Công an ở huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông ) vừa bắt được 2 đối tượng trộm cắp hàng trăm kg sầu riêng đang trong vụ thu hoạch của người dân địa phương.

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 26/7, đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương do Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại tỉnh Đắk Lắk.