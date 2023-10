Đak Đoa: Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch

Hội nghị đánh giá, 9 tháng qua, kinh tế-xã hội tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vụ Đông-Xuân 2022-2023, toàn huyện gieo trồng được 2.517ha, đạt 102,6% kế hoạch; vụ mùa đã gieo trồng 7.388 ha, đạt 105,7% kế hoạch, tái canh cây cà phê được 344ha, đạt 114% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 310.770 con. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường đã chỉ đạo triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024, triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực. Triển khai các thủ tục lập quy hoạch vùng huyện, đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hà Đông và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng 8 xã khác.

Đến nay, huyện có 8 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, có 25 dự án được các nhà đầu tư quan tâm, khảo sát đề xuất thực hiện, đồng thời rà soát và đề xuất bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2023-2025 đối với 4 dự án. Xây dựng cơ bản đã triển khai 109 công trình (có 63 công trình khởi công mới), ước thực hiện khối lượng đạt gần 92 tỷ đồng và giải ngân đạt 47% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện hơn 58,8 tỷ đồng, đạt 84,24% kế hoạch HĐND huyện giao. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, trình HĐND huyện điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn, nội dung hỗ trợ của một số tiểu dự án và dự án cụ thể.

Huyện đã chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, có 34.878 người trong độ tuổi lao động qua đào tạo nghề, đạt 102,64% nghị quyết HĐND huyện giao, có 1.821 lao động được tạo việc làm, đạt 121,4% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 10,38% và hộ cận nghèo 7,62%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,5% kế hoạch...

Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là: Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thu hoạch nhanh gọn vụ mùa và triển khai sản xuất vụ Đông-Xuân 2023-2024. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì tổ chức có hiệu quả Phiên chợ nông sản an toàn. Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Tập trung triển khai đúng quy định quy hoạch sử dụng đất, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án trong kế hoạch. Đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, môi trường, xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm.

Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân thanh toán khối lượng theo tiến độ hoàn thành. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đô thị, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động xây dựng, thẩm định chất lượng công trình xây dựng. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, giải quyết việc làm, đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, kế hoạch giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...