Đà Lạt: Bắt giữ nghi phạm trộm cắp 3 xe máy

Ngày 1/5, tin từ Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Hiệp (37 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) trên địa bàn thành phố Bảo Lộc khi đang điều khiển 1 chiếc xe trộm cắp tại Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ và hiện đang tạm giữ hình sự nghi phạm này để mở rộng điều tra vụ trộm cắp xe máy.

Thông tin ban đầu, ngày 30/4, Công an Đà Lạt nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 75H1-738.69 tại số nhà 265/8 Bùi Thị Xuân (Đà Lạt). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đà Lạt xác định nghi phạm trộm xe đang điều khiển chiếc xe chạy trốn về hướng TP Hồ Chí Minh. Do đó, tối 30/4, Công an TP Đà Lạt phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc bắt giữ nghi can cùng tang vật là chiếc xe BKS 75H1-738.69.

Nghi can khai tên Nguyễn Thanh Hiệp (37 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Qua đấu tranh mở rộng, Hiệp khai nhận ngoài lần trộm xe nói trên còn thực hiện thêm 2 vụ trộm xe máy khác tại TP Đà Lạt trong đêm 29 rạng sáng 30/4.

Hiệp khai, vào rạng sáng ngày 30/4, Hiệp đến phòng trọ ở 68 Trần Khánh Dư (TP Đà Lạt) bẻ khoá xe mô tô Sirius BKS 49H1-258.23 của anh Nguyễn Văn Đức, rồi điều khiển xe về cất ở phòng trọ số 16 Trần Khánh Dư.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ 10 cùng ngày, Hiệp tiếp tục đến phòng trọ ở 45 Cổ Loa (TP Đà Lạt) đi vào trong dùng đoản bẻ khoá xe Sirius BKS 74F1-108.53 của anh Trần Quốc Thắng (đang ở trọ tại đây) rồi điều khiển xe về cất ở phòng trọ 16 Trần Khánh Dư.

Hiện Công an TP Đà Lạt đã thu giữ tang vật là 2 chiếc xe máy BKS 75H1-738.69 và 74F1-108.53, riêng xe máy 49H1-258.23 Hiệp khai đã bán để lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Thanh Hiệp là đối tượng một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND TP Đà Lạt xử phạt 30 tháng tù. Cuối năm 2020 Hiệp ra tù, nay lại tiếp tục ngựa quen đường cũ.