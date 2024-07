Công Phượng từng 2 lần đả bại U.19 Úc, đàn em Công Phương chả nhẽ chịu kém!

Về lý thuyết, nền bóng đá Úc được đánh giá cao hơn rất nhiều so với nền bóng đá Việt Nam. Vì thế phải đối đầu với đội bóng trẻ của nước này là nhiệm vụ rất khó khăn với các chàng trai U.19 Việt Nam.

Hiện tại, U.19 Úc tạm dẫn đầu bảng B giải U.19 Đông Nam Á 2024, sau khi họ thắng đội U.19 Lào 6-0 ngày 18.7. Theo điều lệ giải U.19 Đông Nam Á 2024, chỉ có 3 đội dẫn đầu 3 bảng mới chắc suất vào bán kết. Suất vé vớt còn lại để vào bán kết, sẽ dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 3 bảng.

Đội tuyển U.19 Việt Nam muốn vào bán kết buộc phải thắng đội Úc. Hiện tại, đây là nhiệm vụ khó, nhưng trong quá khứ, các cầu thủ U.19 Việt Nam từng thắng Úc không chỉ 1 mà đến 2 lần, trong 2 năm liên tiếp nhau.

Đó là trận thắng 1-0 của U.19 Việt Nam trước U.19 Úc tại giải U.19 Đông Nam Á 2014, trên sân Mỹ Đình. Công Phượng là người ghi bàn cho U.19 Việt Nam trong trận đấu nói trên.

Trước đó, vào năm 2013, U.19 Việt Nam đánh bại đối thủ cùng trang lứa đến từ xứ sở chuột túi đến 5-1, tại vòng loại U.19 châu Á. Công Phượng tiếp tục là người lập hat-trick cho đội U.19 Việt Nam năm 2013.

Tuy nhiên, sự mạnh mẽ này chỉ thể hiện rõ rệt khi các cầu thủ Úc trưởng thành, rời nước Úc đi đá bóng chuyên nghiệp tại châu Âu. Còn khi ở các lứa tuổi trẻ, các đội tuyển của xứ sở chuột túi không quá mạnh, cầu thủ của họ chủ yếu chơi bóng bán chuyên nghiệp, hoặc vẫn còn trong độ tuổi đến trường.

Các kỹ năng và nhất là kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ nước Úc chưa phát triển hết, họ non nớt trong các pha xử lý, chí ít là so với các đàn anh của chính họ. Cầu thủ Úc bình thường vốn đã không mạnh khi xoay xở trong phạm vi hẹp, ở các độ tuổi trẻ, họ càng kém về mặt này, do thiếu kinh nghiệm cọ xát quốc tế.

Thế nên, một mẫu cầu thủ giàu kỹ thuật và đầy tinh quái như Công Phượng ngày nào dễ dàng đi bóng và làm khó hàng thủ của đội U.19 Úc, trong 2 năm liên tiếp 2013 và 2014, trong bối cảnh hàng phòng ngự của U.19 Úc các năm đó không tìm ra được phương án ngăn chặn.

Muốn thắng được U.19 Úc trong trận đấu ngày mai (21.7), U.19 Việt Nam cần chơi nhanh, lắt léo, tận dụng tối đa kỹ thuật của mình trong các pha đi bóng và phối hợp. Điều quan trọng là các cầu thủ U.19 Việt Nam đừng để đối phương ghi bàn trước. Nếu họ ghi bàn trước, họ sẽ có về phòng ngự số đông, chúng ta rất khó tiếp cận khu cấm địa của họ. Ngược lại, chỉ cần cầu thủ U.19 Việt Nam ghi 1 bàn thắng, chưa chắc U.19 Úc giữ được sự bình tĩnh. Khi đó, khả năng gây bất ngờ của đoàn quân trong tay HLV Hứa Hiền Vinh sẽ cao hơn.