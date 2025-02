Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(GLO)- Sáng 3-2, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong không khí vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai tặng hoa, chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Lê Ánh

Đặc biệt, trong tháng 1-2025 và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa bàn và các hoạt động vui xuân, đón Tết của nhân dân.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cảm ơn tình cảm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí cũng đánh giá cao những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong việc giữ gìn an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2024.

Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 như: tập trung lực lượng, triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, sớm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của Công an cấp xã, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Công an các cấp theo hướng “Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả”.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc-kỷ nguyên của tăng tốc, bứt phá, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

* Cùng thời gian trên, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 4 từ phải sang) đón tiếp đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, chúc mừng. Ảnh: Mỹ Lệ

Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hoàng Phong gửi lời chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương gửi lời cảm ơn chuyến thăm, chúc mừng của đoàn; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các cấp trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, tổ chức Công đoàn tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được; đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh.