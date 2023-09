Công an Q.Cầu Giấy tiếp tục đề nghị Quảng Nam cung cấp thông tin 3 doanh nghiệp trồng sâm

Tin liên quan 'Mượn đầu heo nấu cháo'

Sáng 11.9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội). Phía Công an Q.Cầu Giấy đề nghị hỗ trợ xác minh việc hợp tác trồng sâm Ngọc Linh giữa Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh với 3 công ty trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 29.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ cung cấp một số nội dung liên quan đến dự án trồng sâm Ngọc Linh của Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy tiếp nhận đơn tố giác của công dân với nội dung từ năm 2020 đến nay Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh đã tổ chức các hội thảo để quảng cáo, giới thiệu về việc công ty đang thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam.

Qua đó, doanh nghiệp này đã kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư góp vốn để cùng thực hiện dự án và sẽ được chi trả lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như cam kết.

Vì vậy, Công an Q.Cầu Giấy đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cung cấp nhiều thông tin. Bao gồm: UBND tỉnh Quảng Nam có tiếp nhận hồ sơ của Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (do bà Phạm Mỹ Hạnh là người đại diện pháp luật) xin cấp phép lập và đầu tư dự án trồng, chăm sóc, phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh không, kết quả xử lý giải quyết đối với hồ sơ xin cấp phép (nếu có) như thế nào?

UBND tỉnh Quảng Nam có cấp hay giao đất cho công ty này thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh; có tiếp nhận thông tin từ cá nhân, tổ chức nào ký văn bản thỏa thuận, hợp đồng hợp tác liên kết với công ty này để thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh?

Theo Công an Q.Cầu Giấy, qua xác minh, tài liệu thu thập được thể hiện trong các năm 2021 - 2022, Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng hợp tác trồng cây giống sâm Ngọc Linh, thuê khoán nhận cung cấp giống, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh tại H.Nam Trà My (Quảng Nam) với 3 công ty: Công ty TNHH đầu tư phát triển dược liệu Win – Win (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Công ty CP nông sản và dược liệu Trà My, Công ty TNHH Sâm Sâm (cùng đóng tại H.Nam Trà My).

Chưa trồng bất kỳ một cây sâm nào

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, xác minh và cung cấp một số thông tin, tài liệu với nội dung 3 công ty trên có được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép và giao đất để đầu tư thực hiện dự án trồng, chăm sóc, phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh hay không, địa điểm thực hiện dự án cụ thể tại đâu.

Ngoài ra, dự án được thực hiện đến giai đoạn nào, tình trạng pháp lý hiện tại của dự án ra sao và có được mua bán, chuyển nhượng hay thế chấp cho đơn vị nào khác?

Ngoài ra, 3 công ty trên có được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép thu tiền của các cá nhân, tổ chức khác để cung cấp cây sâm Ngọc Linh và nhận thầu khoán, thuê khoán trồng, chăm sóc, phát triển cây sâm Ngọc Linh cho đơn vị khác (trong đó có Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh).

Trao đổi với Thanh Niên mới đây, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho hay vừa qua Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh dù không trồng sâm hay thuê môi trường rừng để trồng trên địa bàn, nhưng vẫn hô hào "trên giấy" là đầu tư và phát triển hàng trăm ha vùng trồng nguyên liệu sâm Ngọc Linh trên địa bàn H.Nam Trà My.

Ông Mẫn cho biết Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh chưa có một động thái nào về khảo sát và cũng chưa có cơ sở pháp lý, thủ tục nào để thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh, chưa trồng bất kỳ một cây sâm Ngọc Linh nào trên địa bàn huyện.