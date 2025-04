Doanh nghiệp khẳng định vị thế, uy tín trong kỷ nguyên mới

Sự lớn mạnh của cộng đồng DN không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn xây dựng nền tảng để Gia Lai bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Nỗ lực "định danh"

Với 20 năm hoạt động, Tập đoàn Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) luôn kiên trì, nỗ lực thực hiện mục tiêu đề ra. Ông Phan Thanh Thiên-Tổng Giám đốc Trường Sinh Group-cho biết: “Những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược, chế phẩm trong nuôi trồng thủy sản và phân bón hữu cơ của Trường Sinh Group được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến chính là thành quả nghiên cứu với thời gian lâu dài, bền bỉ của đội ngũ các nhà khoa học cũng như sự đầu tư rất lớn của Tập đoàn. Với định hướng trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, Trường Sinh Group liên tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất với hệ thống máy móc hiện đại, vùng nguyên liệu sạch, không sử dụng hóa chất độc hại”.

Bên cạnh việc nỗ lực khẳng định thương hiệu, Trường Sinh Group còn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh cũng như cộng đồng DN, nhất là luôn sẵn sàng hỗ trợ các startup, DN trẻ bằng việc tư vấn, chia sẻ mô hình phát triển bền vững, tạo cơ hội hợp tác, gia công sản phẩm theo yêu cầu và giúp họ tiếp cận thị trường.

“Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, tôi luôn khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động trong cộng đồng DN, tăng cường giao lưu, kết nối, góp phần xây dựng cộng đồng DN ngày càng tốt đẹp hơn”-ông Thiên cho hay.

Trường Sinh Group khẳng định thương hiệu bằng nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe chế biến từ thảo dược. Ảnh: H.D

Tương tự, với gần 20 năm hoạt động, Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, khai thác khoáng sản. Ông Nguyễn Thành Tâm-Giám đốc Công ty-chia sẻ: Thời gian qua, Đại Việt đã tập trung đầu tư công nghệ và trang-thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất; đồng thời, chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao để tối ưu hóa quy trình làm việc. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng mở rộng quy mô các dự án xây dựng giao thông, khai thác khoáng sản, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Chính những nỗ lực này đã giúp Đại Việt duy trì đà tăng trưởng ổn định, tạo dựng uy tín với đối tác và khách hàng, góp phần khẳng định thương hiệu trên thị trường.

“Dưới góc độ là DN, Đại Việt đánh giá cao việc chính quyền địa phương luôn lắng nghe ý kiến của DN, đồng hành trong tháo gỡ khó khăn khi thực hiện các dự án, cũng như sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tinh thần hợp tác chặt chẽ với cộng đồng DN, minh bạch trong quản lý và cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của tỉnh là những điểm sáng, tạo nên sự tin tưởng và thúc đẩy phát triển bền vững”-ông Tâm khẳng định.

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển sôi nổi với các sân chơi bóng đá, hàng loạt giải việt dã, golf, pickleball… Sự thành công trong công tác tổ chức các giải thi đấu này ít nhiều đều có bóng dáng của Công ty TNHH một thành viên Giải pháp sự kiện và thể thao Tâm Nguyễn (phường Hội Phú, TP. Pleiku).

Kể về hành trình khẳng định vị thế của Công ty, ông Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Công ty-bộc bạch: “Năm 2006, tôi bắt đầu khởi nghiệp chỉ với 1 máy in lụa để in áo, in đồng phục được mua với giá khoảng 10 triệu đồng. Sau một thời gian kiên trì, năm 2010, tôi để dành được một ít vốn nên đã mở xưởng may đồng phục cho học sinh và nhân viên các nhà hàng, quán ăn… Và Công ty của tôi cũng ra đời từ đó”.

Những năm trước khi bùng phát đại dịch Covid-19, phong trào thể thao với các sân bóng đá mini phát triển nhanh. Nhận thấy đây là mảng còn nhiều dư địa nên Công ty Tâm Nguyễn mạnh dạn chuyển hướng hoạt động sang tổ chức sự kiện thể thao với các giải bóng đá phong trào. Sau đại dịch Covid-19, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh lại có sự chuyển hướng sang các môn như chạy bộ, golf… nên bên cạnh mảng tổ chức sự kiện, Công ty Tâm Nguyễn còn phát triển thêm mảng kinh doanh trang phục, phụ kiện. Với tinh thần kiên trì và miệt mài, Công ty Tâm Nguyễn từng bước khẳng định mình ở một mảng còn nhiều mới mẻ.

“Tôi đã chọn slogan cho mình là “Đi mãi cũng thành đường”. May mắn là 2-3 năm trở lại đây, Gia Lai thúc đẩy phát triển du lịch, theo đó, hàng loạt giải việt dã, marathon được tổ chức. Và Công ty Tâm Nguyễn chính là DN tổ chức sự kiện đầu tiên ở Gia Lai tham gia tổ chức các giải này. Bên cạnh đó, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái… cũng đang phát triển mạnh mẽ nên chúng tôi đầu tư thêm mảng này và cũng đã có những thành công nhất định. Tôi đang nỗ lực hết sức không chỉ để phát triển cho riêng DN mình mà mong muốn cống hiến cho cộng đồng. Tôi muốn xây dựng một cơ sở sản xuất để tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật”-Giám đốc Công ty Tâm Nguyễn cho hay.

Công ty TNHH một thành viên Giải pháp sự kiện và thể thao Tâm Nguyễn có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các giải thể thao trên địa bàn tỉnh. Ảnh: K.L

Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN tỉnh-nhận định: “Trong 20 năm trở lại đây, cộng đồng DN của tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Cộng đồng DN đã có nhiều đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh, đạt mức bình quân 6,36%/năm”.

Vì cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh

Ngày 6-3, phát biểu tại buổi ra mắt mô hình Cà phê doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: “Thành công của doanh nhân, DN cũng là thành công của tỉnh. Với phương châm “Lắng nghe, hiểu doanh nhân-DN để đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nhân-DN”, thông qua những cuộc gặp mặt trao đổi trực tiếp, lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn các doanh nhân, DN đồng hành cùng tỉnh; tiếp tục hiến kế, đóng góp các ý tưởng mới để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển”.

Ngày 10-10-2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành Chương trình hành động số 76-CTr/TU về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chương trình đặt ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gồm: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện các chính sách, pháp luật tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, DN phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Hiệp hội DN tỉnh và các hội tổ chức đại diện doanh nhân, DN tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Cải thiện môi trường đầu tư, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp chính là giải pháp mà Gia Lai đang triển khai để đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: K.L

Thời gian qua, Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng DN. Đáng chú ý là việc hỗ trợ DN tiếp cận thông tin, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, trong đó có việc đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến góp phần tiết giảm đáng kể thời gian, chi phí cho các DN; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công... Nhiều buổi gặp gỡ, đối thoại được tổ chức để lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của DN, từ đó có những hoạt động giải quyết, tháo gỡ.

Mới đây nhất, mô hình Cà phê doanh nhân được tổ chức vào sáng thứ năm hàng tuần chính là động thái tích cực của lãnh đạo tỉnh thể hiện tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương với cộng đồng DN.

“Tuy nhiên, Gia Lai có trên 99% là DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ; năng lực tài chính, quản trị, công nghệ, tư duy thị trường còn hạn chế, chưa khai thác đúng mức tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nhằm tiếp tục tạo động lực mới cho DN bứt phá, liên tục phát triển, Hiệp hội DN tỉnh kiến nghị chính quyền tỉnh tiếp tục tổ chức thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; giải ngân vốn đầu tư công kịp thời; kiến tạo môi trường kinh doanh hết sức thông thoáng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề xuất Chính phủ có chính sách khuyến khích hệ thống ngân hàng thương mại cho DN nhỏ vay vốn sản xuất kinh doanh được thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai, vì đây chính là điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh của DN do không đủ tài sản thế chấp vay vốn”-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN tỉnh đề xuất.