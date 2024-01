Chuyện lạ: Mặt đất liên tục bốc cháy ở Đắk Lắk

Các bị cáo trình bày do nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị rủ rê, lôi kéo, kích động nên đã tham gia thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhiều bị cáo tham gia tổ chức khủng bố tại Đắk Lắk khai do bị lôi kéo, thậm chí bị đe dọa giết chết cả nhà. Đau lòng hơn, có trường hợp còn kéo theo con cháu, anh em, người thân vào con đường sai trái, tội lỗi.

Sáng 15/1, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Cư Kuin phối hợp cùng chính quyền địa phương đã bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho thân nhân, gia đình Liệt sĩ CAND Trần Quốc Thắng, nguyên cán bộ Công an xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6.