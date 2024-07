Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Phó Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Hội đồng.

Ngoài ra còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng; cùng các thành viên Cơ quan giúp việc Hội đồng.

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; tình hình kết quả triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tổ chức Quân đội nhân dân giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Phiên họp cũng như những ý kiến phát biểu quan trọng, mang tính định hướng sâu sắc của các thành viên Hội đồng trong các chủ đề lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính chiến lược, tác động đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy Quân đội nhân dân được sắp xếp theo hướng tinh, gọn, mạnh; đảm bảo mục tiêu cao nhất đó là “Quân đội Nhân dân phải đảm bảo chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; Quân đội Nhân dân phải luôn là niềm tự hào của nhân dân, của dân tộc Việt Nam”.

Việc triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, với quyết tâm và lộ trình triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, đến nay cơ bản hoàn thành sắp xếp, bố trí lực lượng Công an theo 4 cấp, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo an ninh cho đất nước, an ninh an toàn cho từng người dân và tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Hội đồng đã phân tích, nhận định tình hình thế giới, khu vực và những tác động, ảnh hưởng đối với Việt Nam.

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, cũng như tạo sự đoàn kết trong tiểu vùng sông Mekong và ASEAN; đảm bảo Việt Nam là thành tố quan trọng trong mục tiêu hội nhập nền chính trị quốc tế, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại.

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần tiếp tục bám sát, theo dõi, chủ động nắm chắc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là những vấn đề nổi lên, mang tính chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.