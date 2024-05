Chính phủ đồng ý cho mua điện gió từ dự án Trường Sơn tại Lào

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng nén hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân.

Ngày 10.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.