Xã Đak Djrăng có 8 thôn, làng. Bà Nguyễn Lệ My Sa-Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự xã cho biết: Chi bộ quân sự xã Đak Djrăng có 10 đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên nữ, 5 đảng viên người dân tộc thiểu số. Trước năm 2020, Chi bộ Quân sự chỉ tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương mà chưa chú trọng đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Việc sinh hoạt Chi bộ quân sự đôi lúc chưa đúng quy định, hàng năm số lượng thanh niên lên đường nhập ngũ không đảm bảo chỉ tiêu được giao; chỉ có 6/8 thôn, làng có thôn đội trưởng là đảng viên.

Đứng trước thực trạng đó, Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy xã đã đề ra nhiều giải pháp để Chi bộ Quân sự xã Đak Djrăng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Những nhiệm vụ mà Chi bộ Quân sự xã tập trung là giáo dục chính trị, tư tưởng cho lượng lượng dân quân, thôn đội trưởng để họ hiểu vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, Chi bộ Quân sự tiến hành lập danh sách, định hướng việc làm cho các thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; ưu tiên nguồn vốn vay cho lực lượng dân quân để phát triển kinh tế hộ gia đình…

Nhờ đó, chi bộ đã thể hiện đúng vai trò là hạt nhân lãnh đạo, cầu nối giữa Đảng với quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở. Xã đã tiến hành quy hoạch 1 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương tham gia làm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; bố trí 1 đồng chí sau khi hoàn thành nghĩa vụ dân quân làm thôn đội trưởng. Từ năm 2020 đến nay, Chi bộ Quân sự xã đã phối hợp với các chi bộ liên quan kết nạp được 23 đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên. Đến nay, Chi bộ Quân sự của xã đã có cấp ủy, 100% thôn đội trưởng là đảng viên. Kết quả xếp loại hàng năm Chi bộ quân sự đều đạt trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thì công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cũng được Chi bộ Quân sự chú trọng. Bà Nguyễn Lệ My Sa cho biết thêm: Nếu như trước đây sinh hoạt chi bộ, các đảng viên ngại phát biểu, ngại phản ánh những bất cập ở cơ sở thì nay buổi sinh hoạt sôi nổi hơn, đảng viên mạnh dạn phát biểu, phản biện để tìm giải pháp; sinh hoạt chi bộ đảm bảo 100% quân số tham gia. Qua các buổi sinh hoạt, chi ủy, chi bộ cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình tại các thôn, làng và đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Mỗi công việc được đặt ra trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể.Hàng tháng cùng Chi ủy kiểm tra, đánh giá. Từ đó, kịp thời tìm hướng giải quyết nếu có khó khăn vướng mắc. Hàng quý, Chi bộ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, nội dung chuyên đề được lựa chọn trên cơ sở những khó khăn, bất cập tại thôn, làng để đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền Ban Chỉ huy Quân sự xã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Mang Yang khen thưởng. Trung tá Phạm Hùng Chi-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang cho biết: Chi bộ Quân sự xã Đak Djrăng là một trong những điển hình tiên tiến của Đảng bộ Quân sự huyện. Những năm qua, Chi bộ đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường công tác kết nạp đảng viên, tích cực giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp, nhờ đó công tác quân sự, quốc phòng địa phương của xã luôn được chú trọng; lực lượng dân quân, dự bị động viên được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.