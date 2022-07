Đồn Biên phòng Ia Nan vì bình yên cuộc sống

(GLO)- Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhằm đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, Đồn Biên phòng Ia Nan đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuần tra, kiểm soát nắm tình hình. Cùng với đó, đơn vị phát động phong trào toàn dân tố giác các loại tội phạm; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nắm chắc tình hình, địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm để xây dựng các chuyên án, kế hoạch đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trung tá Hoàng Tuấn Minh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan-cho biết: “Ngoài việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kiểm soát địa bàn, chúng tôi còn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng-chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm trên địa bàn do đơn vị quản lý giảm so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 4 vụ với 3 đối tượng vận chuyển hàng cấm qua biên giới, cất giữ lâm sản trái phép (giảm 9 vụ/13 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021); thu giữ 170 kg pháo, 6,7 m3 gỗ và 94 kg thuốc cỏ. Nhiều vụ việc được phát hiện xử lý nghiêm, tiêu biểu như: Vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 4-7, đơn vị phối hợp với tổ công tác của Đoàn đặc nhiệm phòng-chống tội phạm và ma túy miền Trung mật phục tại làng Sơn (xã Ia Nan) phát hiện Nguyễn Văn Hòa (20 tuổi, trú tại Nông trường 4, Công ty Cao su Quang Đức, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) điều khiển mô tô BKS 37B2-897.01 chở theo 3 bao tải đi từ hướng biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, trong 3 bao tải chứa 66 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 104 kg. Đối tượng Hòa khai nhận vận chuyển thuê về thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) giao cho một người tên Lộc thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bên cạnh đó, xác định quần chúng nhân dân là tai mắt quan trọng trong bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Ia Nan đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Từ nguồn tin của người dân và qua công tác trinh sát, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện triệu tập các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy, lập hồ sơ và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Trung tá Hoàng Tuấn Minh nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung quản lý tốt địa bàn để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm. Cùng với đó, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác các loại tội phạm”; phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản trong việc bảo vệ an ninh, trật tự, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc”.