Gia Lai: Rộn ràng trống hội tòng quân

(GLO)- Sáng 16-2, 2.656 công dân ưu tú của tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 406 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp dự lễ tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.





Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

* TP. Pleiku: Trong không khí vui mừng, phấn khởi, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, TP. Pleiku đã long trọng tổ chức lễ giao-nhận quân năm 2022 để tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (đứng giữa) động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Thụy

Dự lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Trương Quang Nhạn-Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Gia Lai; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku.

Các thanh niên TP. Pleiku phấn khởi qua cầu vinh quang sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đức Thụy



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Đỗ Việt Hưng nhiệt liệt biểu dương 231 đoàn viên, thanh niên ưu tú đã phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Pleiku anh hùng, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tôi tin tưởng rằng, các bạn trẻ thành phố hôm nay sẽ phát huy truyền thống của quê hương Anh hùng; truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước để nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó là tình cảm, là món quà quý giá mà các bạn dành cho gia đình, quê hương và người thân. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tin tưởng ở sự phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành của các bạn”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng nhắn nhủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao hoa cho các tân binh huyện Ia Grai lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Nam



* Huyện Ia Grai: Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai cũng đã long trọng diễn ra lễ giao-nhận quân năm 2022. Về dự lễ có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Được biết, năm nay, huyện Ia Grai giao 210 công dân nhập ngũ, đạt 100%. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận 20 tân binh, Lữ đoàn 280 (Quân khu 5) nhận 30 chỉ tiêu; Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) tiếp nhận 110 công dân, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp nhận 28 công dân và Công an tỉnh tiếp nhận 22 công dân. Tân binh Đặng Minh Đức (thôn 2, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) cho biết: “Được đứng trong hàng ngũ quân đội là niềm vinh dự rất lớn của tôi và gia đình. Đây cũng là trách nhiệm lớn lao của thanh niên. Cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã thăm hỏi, động viên tôi trước khi lên đường nhập ngũ. Tôi hứa sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình, người thân, bạn bè”.

Lãnh đạo huyện Ia Grai trao hoa và quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022. Ảnh: Lê Nam

* Huyện Đak Đoa: Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng 16-2, gần 200 thanh niên của huyện Đak Đoa cũng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) trao hoa, động viên các tân binh huyện Đak Đoa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Thi

Về dự lễ giao-nhận quân tại địa phương có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa và các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng đại diện các đơn vị nhận quân.



Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, huyện Đak Đoa đã tổ chức triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao. Qua đó, huyện đã lựa chọn được 193 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó, có 170 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ Quân sự và 23 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ Công an. Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ đã cầm ngọn đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống. Cùng với đó, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phạm Minh Trung cũng nổi hồi trống khai hội giao quân năm 2022. Sau khi phát lệnh giao-nhận quân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.



Đánh giá về chất lượng giao nhận quân, Thượng úy Văn Đình Thiện-Chính trị viên Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28, Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3) cho hay: Năm nay, tôi được đơn vị phân công làm nhiệm vụ nhận quân tại huyện Đak Đoa với 106 tân binh. Nhìn chung, chất lượng công dân nhập ngũ của tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Đak Đoa nói riêng được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe. Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chúng tôi thâm nhập hồ sơ. Có thể nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ của các địa phương được thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2022. Các tân binh sau khi đơn vị nhận về sẽ được phân chia, ổn định biên chế và tổ chức huấn luyện 3 tháng chiến sĩ mới.



* Huyện Chư Sê: Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự buổi lễ. Trao đổi với P.V, bà Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Sê-cho biết: Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng nâng lên. Nhiều thanh niên của huyện trong thời gian phục vụ tại ngũ được sự giáo dục, rèn luyện của các đơn vị quân đội, công an đã phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa động viên các thanh niên huyện Chư Sê trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Triều



“Đảng bộ, chính quyền và bà con Nhân dân các dân tộc huyện nhà mong muốn, tin tưởng 222 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ lần này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Chư Sê thân yêu”-Chủ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Sê nêu kỳ vọng.



Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, thanh niên Siu Chêh (xã Al Bá, huyện Chư Sê) háo hức chờ đợi thời khắc bước qua cầu vinh quang để lên đường nhập ngũ. Siu Chêl cho hay, trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ, được khoác lên mình bộ quân phục xanh màu lá, tiếp bước truyền thống của cha ông cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc là niềm mơ ước của anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. “Năm nay, tôi đã tự nguyện làm đơn xin nhập ngũ và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Càng vui mừng và tự hào hơn nữa là trước khi lên đường nhập ngũ tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi xin hứa học tập và rèn luyện thật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là một đảng viên, một người lính bộ đội Cụ Hồ”-Siu Chêl thể hiện quyết tâm của mình.

Các công dân nhập ngũ năm 2022 của huyện Chư Sê được test nhanh Covid-19 trước khi tham dự lễ giao-nhận quân. Ảnh: Minh Triều



* Thị xã An Khê: Từ sáng sớm, tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê đã có nhiều người thân, bạn bè đến chia tay con em mình lên đường nhập ngũ. Ai cũng đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm thông điệp 5K để đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Đứng từ xa dõi theo con, bà Đặng Thị Đào (tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê) bộc bạch: “Hôm nay, con tôi là Văn Quốc Khuê (SN 2003) tòng quân. Nhà ở gần khu trung tâm nên tôi ra đây cùng bà con tiễn các cháu lên đường nhập ngũ. Thấy con chững chạc, rắn rỏi trong bộ quân phục tôi thấy an tâm và tin tưởng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.



Trong tâm trạng phấn khởi, cùng bạn bè lên đường thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, tân binh Hồ Quang Văn (SN 2003, làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê) hồ hởi nói: “Trước giờ em rất ngưỡng mộ các chú bộ đội, ước ao một ngày nào đó được mặc bộ quân phục màu xanh, khoác ba lô trên vai, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm với đất nước. Vì thế, tôi đã tự viết đơn xin được nhập ngũ. Đây là cơ hội để tôi được rèn luyện bản thân, được thử thách trong môi trường kỷ luật và cũng để thực hiện trách nhiệm của thanh niên với đất nước”.



Năm nay, thị xã An Khê tuyển đủ 82 công dân nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch được giao. Ảnh: Ngọc Minh

* Thị xã Ayun Pa: Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch, 62 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 đã được tập hợp, sinh hoạt tập trung, lấy mẫu xét nghiệm từ chiều 14-2 tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Sáng 16-2, ngay trước lễ giao-nhận quân, toàn bộ quân nhân và lực lượng tham gia buổi lễ được test nhanh Covid-19. Trong tiết trời mát mẻ, đúng 7 giờ, trong không khí trang nghiêm, 62 công dân đã lên đường nhập ngũ, những bó hoa, phần quà từ lãnh đạo UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã tiếp thêm động lực giúp các tân binh phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.





Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Ayun Pa tặng hoa, quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi



Anh Trần Đình Anh (SN 1997, tổ 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) là trường hợp duy nhất có trình độ Cao đẳng tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này tại thị xã Ayun Pa. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm 2021, sau khi ra trường, Đình Anh nộp đơn xin việc tại Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai và mới nhận quyết định thử việc. Tuy nhiên, khi địa phương thông báo tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, anh đã đăng ký tham gia. Đình Anh chia sẻ: Mơ ước trở thành chiến sĩ công an từ nhỏ nhưng rất tiếc 3 lần thi Đại học vào ngành Công an anh đều thiếu điểm. Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, biết địa phương tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, anh đã tình nguyện tham gia với mong muốn thực hiện ước mơ của mình. “Khi thấy mình viết đơn nhập ngũ, ba mẹ và mọi người trong gia đình đều cổ vũ, động viên. Bạn gái cũng khuyến khích mình tham gia nghĩa vụ đợt này để có cơ hội theo đuổi ước mơ. Hiện tại mình rất vui và hồi hộp. Mong rằng môi trường mới sẽ giúp mình trưởng thành hơn”-Đình Anh chia sẻ.



* Huyện Chư Prông: Huyện có 248 tân binh, được biên chế về các đơn vị: Lữ đoàn pháo binh 40 (Quân đoàn 3), Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Trong đó, có 5 tân binh là sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp, 119 tân binh là người dân tộc thiểu số. Trung tá Phạm Thanh Tùng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông-cho biết: Công tác tuyển quân năm nay được đảm bảo chặt chẽ hơn, nhất là công tác phòng-chống dịch Covid-19. Trước khi giao quân, các tân binh phải đảm bảo được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Bên cạnh đó, công tác giao-nhận quân diễn ra nhanh gọn trong 25 phút. Ngoài ra, thân nhân cũng không được phép gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với tân binh.



Các tân binh ở huyện Chư Prông bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Thương



Đúng 7 giờ sáng, công tác giao-nhận quân tại huyện diễn ra trong không khí trang nghiêm. Hầu hết các tân binh đều xác định được đây là nghĩa vụ thiêng liêng mà mình cần phải cố gắng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ngoái nhìn về phía người thân đứng bên ngoài, tân binh Trần Văn Chuyển (làng Goòng, xã Ia Púch) không khỏi bịn rịn. Chuyển tâm sự: Mình đã có vợ và đứa con 2 tuổi. Vì cuộc sống khó khăn, vợ con sống chung với bố mẹ tại tỉnh Đak Lak, còn mình vào Tây Ninh lái xe thuê. Khi nghe tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, mình vẫn mình cố gắng làm thêm cho tới sát ngày giao quân mới trở về để kiếm thêm thu cho gia đình. Bởi vậy, trước khi lên đường nhập ngũ, mình không kịp gặp vợ và con. Dù vậy, được sự động viên của bố mẹ hai bên, mình cũng yên tâm hơn khi lên đường nhập ngũ và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân.



* Huyện Mang Yang: Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang, 160 tân binh với quân-tư trang gọn gàng đã tập trung theo đội hình 3 đơn vị nhận quân là Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Trung đoàn 24 (Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3), Công an tỉnh Gia Lai.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng thay mặt lãnh đạo huyện đã biểu dương tinh thần các tân binh tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ cha ông. Chủ tịch UBND huyện mong rằng, với sức trẻ của mình các tân binh sẽ tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành trong môi trường quân ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương Mang Yang anh hùng.

Các đại biểu huyện Mang Yang tặng hoa và động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Sơn Ca

Hòa trong không khí phấn khởi của buổi lễ, với niềm vinh dự và tự hào, tân binh Nguyễn Ngọc Thiện (SN 2003, tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) bày tỏ quyết tâm: “Khi còn nhỏ, tôi đã rất yêu mến hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ trong bộ quân phục màu xanh. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để đóng góp sức trẻ cho đất nước, phục vụ Nhân dân. Bố mẹ rất ủng hộ quyết định này và mong muốn tôi cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong tương lai”.



Trực tiếp tham gia buổi giao-nhận quân năm 2022, Thượng úy Lê Quân-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)-cho biết: “Theo chỉ tiêu năm nay, Tiểu đoàn Bộ binh 50 tiếp nhận 35 tân binh. Công tác phối hợp giao-nhận quân được thực hiện rất chu đáo nên quân số tập trung đầy đủ, đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch. Trong số 35 tân binh đều đảm bảo nhận thức chính trị, độ tuổi từ 18-22; 70% là người dân tộc thiểu số, sức khỏe đảm bảo”.



Những hồi trống hội quân đã vang lên rộn rã thôi thúc, khích lệ, động viên các chiến sĩ với tinh thần hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

