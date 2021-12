Gia Lai tổng kết công tác đóng quân, canh phòng năm 2021

(GLO)- Sáng 8-12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đóng quân, canh phòng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị vũ trang trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ đóng quân, canh phòng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ; quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệnh Quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện nền nếp chính quy, quản lý, xử lý kỷ luật; văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Công an về công tác đóng quân, canh phòng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị tổ chức hơn 2.700 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn với hơn 8.200 lượt cán bộ, chiến sĩ; hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với 211 phương tiện các loại giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Đồng thời, điều động, tăng cường 4 đợt với 100 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống xâm nhập trên địa bàn biên giới; phối hợp cùng các cơ quan chức năng thành lập 4 chốt tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh, 51 chốt nội địa, 27 chốt biên giới trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ quản lý, phục vụ, tiếp nhận, chăm sóc hơn 41.000 lượt công dân đến cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly do quân sự quản lý và khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku…