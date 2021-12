Đồn Biên phòng Ia Mơr xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh

(GLO)- Được phân công phụ trách giúp đỡ hộ gia đình và tham gia sinh hoạt tại chi bộ làng, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tích cực bám nắm địa bàn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Gần gũi giúp đỡ người dân

Chiều muộn, Đại úy Rơ Ô Thuy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng tranh thủ ghé thăm gia đình chị Rơ Mah Chúch (làng Hnáp). Đây là gia đình chính sách nghèo mà Đại úy Thuy được Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Mơr giao phụ trách giúp đỡ từ năm 2019 đến nay. Nắm rõ hoàn cảnh, anh đã tham mưu với đơn vị hỗ trợ gia đình 1 con bò và làm chuồng nuôi nhốt. Anh cũng dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên và trực tiếp giúp đỡ ngày công làm hàng rào, gặt lúa, trồng mì xen trong rẫy điều; hướng dẫn gia đình cách trồng trọt, vệ sinh sạch sẽ nơi ở. Chị Chúch bộc bạch: “Thuy giống như người anh lớn trong nhà. Khi nào gia đình có việc cần, anh đều nhiệt tình giúp đỡ. Năm nay, gia đình đã thoát nghèo”.

Rời nhà chị Chúch, Đại úy Thuy ghé thăm gia đình ông Siu Tó (làng Khôi). Đây là hộ do anh phụ trách trong năm 2021. Qua thăm hỏi, thấy sức khỏe ông Tó không được tốt, anh đề nghị chở ông lên Phòng khám Quân-dân y kết hợp để thăm khám, lấy thuốc về uống. Ông Tó cảm kích: “Mấy hôm nay, mình bị cảm sốt, ăn uống khó khăn. Con cái ở riêng, đi làm suốt nên mình không biết nhờ ai. Có bộ đội Thuy đến đúng lúc, mình mừng lắm!”.

Đại úy Rơ Ô Thuy trò chuyện với ông Siu Tó (làng Khôi, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông). Ảnh: Anh Huy

Tương tự, được Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn phân công phụ trách 5 hộ, hàng tuần, Đại úy Ho-Đội trưởng Đội Trinh sát đều xuống tận nơi nắm bắt tâm tư, tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình. Anh tuyên truyền, vận động các gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế, tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tôi động viên các gia đình tiêm vắc xin đầy đủ, thực hiện nghiêm thông điệp của Bộ Y tế, thấy người lạ mặt vào địa bàn thì báo ngay cho lực lượng chức năng. Hiện bà con trong độ tuổi đều đã tiêm phòng đầy đủ, một số hộ đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị”-Đại úy Ho chia sẻ.

Theo Đại úy Đinh Ơring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr, đơn vị phân công 15 đảng viên phụ trách 69 hộ với 254 khẩu, chủ yếu là gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới. “Các đảng viên được phân công phụ trách luôn xác định rõ trách nhiệm, có nhiều giải pháp giúp các gia đình từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn và cấp ủy, chính quyền địa phương có sự giúp đỡ phù hợp. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị phối hợp với địa phương giúp 21 hộ thoát nghèo. Các gia đình cũng tích cực thông tin về tình hình an ninh trật tự và tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới”-Đại úy Đinh Ơring nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cùng với việc phân công đảng viên phụ trách hộ, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Mơr còn cử 4 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 4 chi bộ làng: Khôi, Hnáp, Klăh và Krông.

Tham gia sinh hoạt tại Chi bộ làng Hnáp, Đại úy Rơ Ô Thuy cho biết: “Tôi tham mưu và góp ý cho Chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt, viết biên bản, xây dựng nghị quyết hàng tháng chi tiết, rõ ràng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Thay vì nhận định chung chung, tôi đề nghị trong nghị quyết phải cụ thể để khi triển khai, mọi người dễ thực hiện”. Đại úy Thuy cho rằng, việc phân công đảng viên phụ trách hộ với đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ làng đã giúp anh sâu sát cơ sở, tiếp nhận nhiều thông tin bổ ích, qua đó kịp thời tham mưu, góp ý cho tổ chức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại úy Rơ Ô Thuy thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình được phân công phụ trách giúp đỡ nỗ lực phát triển kinh tế. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Chi bộ làng Hnáp Siu Chuyên cho hay: “Hàng tháng, đảng viên Thuy đều dự sinh hoạt và tích cực phát biểu ý kiến xây dựng Chi bộ. Đó đều là ý kiến sát thực tế, đúng với mong muốn, nguyện vọng của người dân nên khi triển khai thực hiện mang lại hiệu quả rõ rệt, như vận động bà con tích cực di dời chuồng trại chăn nuôi, làm nhà vệ sinh, làm hàng rào”.

Đề cập đến vai trò của đảng viên Biên phòng sinh hoạt tại Chi bộ làng Krông, ông Hà Phẩm Chất-Phó Bí thư Chi bộ-cho biết: “Đồng chí Ho rất năng nổ, sâu sát địa bàn và gia đình được phân công phụ trách. Trong các buổi sinh hoạt, đồng chí tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới”.

Trao đổi với P.V, ông Nông Văn Hoàng-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr-nhấn mạnh: “Đảng viên Đồn Biên phòng Ia Mơr rất sâu sát cơ sở và phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng gia đình, từ đó tham mưu, đề xuất tích cực với địa phương, đơn vị chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Từ khi có đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, vai trò, uy tín của đảng viên với quần chúng nhân dân được nâng lên; chất lượng các buổi sinh hoạt, việc ra nghị quyết hàng tháng có nhiều chuyển biến. Qua phân loại, bình xét chất lượng cuối năm 2021, 4 chi bộ làng có đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ”.