Mỹ xuất kích B-52 từ căn cứ Bắc Dakota đến Trung Đông

Trong sứ mệnh mới nhất tại khu vực Trung Đông, hai chiếc pháo đài bay B-52 của Mỹ vừa bay qua Trung Đông hôm 7.3, mang theo thông điệp của Mỹ cảnh báo Iran trong bối cảnh căng thẳng diễn ra giữa Washington và Tehran.



Đến ba chiếc B-52 xuất hiện trên đường băng của căn cứ không quân Minot hôm 6.3 - Ảnh: Không quân Mỹ



Bộ Tư lệnh Miền trung của Mỹ (CENTCOM) hôm 7.3 thông báo bộ đôi B-52 đã thực hiện sứ mệnh mới nhất tại Trung Đông với sự tháp tùng của máy bay các nước, bao gồm Israel, Ả Rập Xê Út và Qatar, theo báo Air Force Times.



Chuyến bay đánh dấu lần triển khai pháo đài bay thứ tư đến Trung Đông kể từ đầu năm đến nay, và là lần thứ hai dưới thời Tổng thống Joe Biden.



Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy hai chiếc B-52 đã cất cánh từ căn cứ không quân Minot ở bang Bắc Dakota (Mỹ), điều mà CENTCOM không đề cập trong thông báo về sứ mệnh này, dù sau đó họ công bố một số bức ảnh chụp một chiếc máy bay ném bom B-52 đang rời khỏi căn cứ ở đây.



Lầu Năm Góc không đề cập đến Iran khi thông tin về việc điều động B-52, chỉ nói rằng đây là sứ mệnh nhằm ngăn chặn hành vi gây hấn và một lần nữa trấn an các đối tác cũng như đồng minh về cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực.



Sứ mệnh của bộ đôi pháo đài bay diễn ra trong lúc một kênh truyền hình vệ tinh thân Iran, trụ sở tại Beirut (Li Băng), đã phát sóng hình ảnh do máy bay không người lái quân sự Iran thu được cho thấy một tàu Israel bị phá hủy trong một vụ nổ bí ẩn cách đây vài ngày tại Trung Đông.



Israel cáo buộc Iran có liên quan đến vụ tấn công con tàu này.

