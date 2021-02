Mỹ hồi sinh "Bộ tứ kim cương" bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay có cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ kim cương", bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.



Bộ tứ kim cương đẩy mạnh hoạt động

Nhóm Bộ tứ kim cương ra mắt năm 2007. Ảnh tư liệu của AFP





Theo AFP, Mỹ đã công bố các cuộc đàm phán với Australia, Ấn Độ và Nhật Bản, trong đó Tổng thống Joe Biden hồi sinh liên minh của nhóm Bộ tứ, bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc.



Ngày 17.2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng của 3 quốc gia còn lại để thảo luận về đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói với các phóng viên: "Những cuộc thảo luận (vào ngày 18.2) với các ngoại trưởng của nhóm Bộ tứ có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu chung của chúng tôi về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở, và vượt qua những thách thức của thời đại chúng ta".



Ra mắt vào năm 2007, Bộ tứ là ý tưởng của Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Abe Shinzo - với mong muốn tìm kiếm đối tác để đối trọng với một Trung Quốc đang trỗi dậy.



Định dạng "Bộ tứ kim cương" đã mở rộng trong những năm gần đây khi mối quan hệ của Australia và Ấn Độ với Trung Quốc xấu đi. Vào tháng 11 năm ngoái, nhóm Bộ tứ đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân bốn bên ở Vịnh Bengal và Biển Arab, với sự tham gia của Australia lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Các cuộc tập trận diễn ra vài tuần sau khi ngoại trưởng các nước Bộ tứ, bao gồm cả người tiền nhiệm của ông Blinken - Mike Pompeo - gặp nhau tại Tokyo.



Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc hồi đầu tháng đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden rằng, việc hồi sinh Bộ tứ sẽ là một "sai lầm chiến lược nghiêm trọng".



Tác giả bài bình luận của tờ Hoàn cầu Thời báo đồng thời gây áp lực đặc biệt lên Ấn Độ, cho rằng nước này có khả năng chấm dứt định dạng Bộ tứ và khuyên New Delhi không nên tham gia nhóm.



Ấn Độ, trong tuyên bố của mình về cuộc điện đàm đầu tiên của Thủ tướng Narendra Modi với Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức, nói một cách tổng quát về tầm quan trọng của việc "làm việc với các nước cùng chí hướng", đồng thời kêu gọi một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm" được xây dựng một phần thông qua Bộ tứ.



Theo Song Minh (LĐO)