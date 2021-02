Anh điều tra hàng loạt đại học bị nghi dính líu quân đội Trung Quốc

Chính phủ Anh đang điều tra hàng chục đại học bị nghi có giao dịch không phù hợp với công ty có mối quan hệ mật thiết với chính quyền, quân đội Trung Quốc, vi phạm luật bảo vệ an ninh quốc gia.



Các binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh-Ảnh: Reuters



Cơ quan tình báo Anh MI6 cùng Văn phòng Đối ngoại đang phối hợp điều tra và quyết định không công khai danh tính những đại học vì lý do an ninh quốc gia, theo tờ Daily Mail ngày 7.2.



Cuộc điều tra được tiến hành vì chính phủ Anh lo ngại các học giả, đại học âm thầm ký kết thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc liên quan đến những công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ mục đích quân sự hoặc do thám người dân của Bắc Kinh.



Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “Theo luật kiểm soát xuất khẩu năm 2008, trường đại học và học viện phải xin giấy phép nếu muốn xuất khẩu hoặc chuyển giao công nghệ phục vụ mục đích quân sự. Họ phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định”.



Hồi tuần rồi, Đại học Manchester (Anh) đã hủy bỏ thỏa thuận với Công ty Công nghệ Điện tử Trung Quốc sau khi nhận được cảnh báo từ chính phủ rằng công ty này cung cấp những nền tảng và ứng dụng công nghệ cho lực lượng an ninh Trung Quốc để giám sát người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thiểu số ở khu tự trị Tân Cương.



Ông Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, cảnh báo Anh đang mắc sai lầm khi các trường đại học quá cởi mở, có nguy cơ bàn giao những bí mật công nghệ tiên tiến cho nước ngoài.



Chính phủ Anh mở cuộc điều tra các trường đại học sau khi tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society công bố báo cáo hồi tháng 10.2020, chỉ trích chính phủ đã không truy cứu trách nhiệm những học giả vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu.



Một báo cáo của tổ chức Civitas (Anh) cũng đã phơi bày mức độ hợp tác đáng kinh ngạc đang diễn ra giữa các đại học Anh với những cơ sở nghiên cứu Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc.



Báo cáo của Civitas cho rằng 14 trong số 24 đại học hàng đầu ở Anh có mối quan hệ với những công ty vũ khí và trung tâm nghiên cứu Trung Quốc liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ quân sự tương lai.



Civitas cảnh báo những nghiên cứu của các trường đại học Anh có nguy rơi vào tay Bắc Kinh, giúp Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự và giành ưu thế trong chương trình phát triển tên lửa siêu thanh, hệ thống gây nhiễu radar, robot, tàu vũ trụ và máy bay tàng hình.

Theo PHÚC DUY (TNO)