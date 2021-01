Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt (TRCSG) đã vào biển Đông hôm 23-1 để tiến hành các chiến dịch thông thường, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) thông báo.





TRCSG đang được triển khai theo lịch trình đến Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ để đảm bảo tự do hàng hải, xây dựng các mối quan hệ đồng minh thúc đẩy an ninh hàng hải và tham gia hàng loạt chiến dịch khác.



Trong lúc ở biển Đông, TRCSG sẽ thực hiện các chiến dịch đảm bảo an ninh hàng hải, trong đó có các cuộc diễn tập tấn công hàng hải và diễn tập phối hợp chiến thuật giữa các đơn vị trên biển và trên không.



"Tất cả chúng ta đều hưởng lợi từ quyền tiếp cận tự do và cởi mở đối với các vùng biển. Các chiến dịch của chúng tôi thể hiện cam kết của chúng tôi đối với nỗ lực duy trì an ninh và ổn định khu vực"- ông Eric Anduze, chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, nhấn mạnh.





Tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt (TRCSG). Ảnh: Reuters



TECSG bao gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71), Máy bay vận tải Carrier Air Wing (CVW) 11, tàu khu trục tên lửa hành trình lớp Ticonderoga USS Bunker Hill (SG 52), tàu khu trục hạm đội 23, các tàu khu trục tên lửa hành trình lớp Arleigh Burke USS Russell (DDG 59) và USS John Finn (DDG 113).



Hạm đội 7 là một trong những hạm đội lớn nhất của Hải quân Mỹ, sở hữu từ 50-70 tàu chiến và tàu ngầm trên khắp Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.



Hạm đội 7 hoạt động và tương tác thường xuyên với 35 quốc gia hàng hải trong lúc thực hiện các sứ mệnh duy trì và bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở và tự do.

Theo Cao Lực (NLĐO)